GH, K-컬처밸리 아레나 부지·구조물 ‘정밀 안전진단’

경기주택도시공사(GH)가 올해 2월로 예정됐던 고양 K-컬처밸리 아레나 부지(T2) 우선협상대상자와의 기본협약 체결 시점을 12월로 조정하고 확보된 기간 동안 구조 안전성 등 정밀 점검에 들어갔다. 글로벌 공연사업자인 라이브네이션과의 협상 과정에서 제기된 안전성 검증 요구에 대응해 사업 신뢰도를 높이려는 조치다.

도내 공사 현장을 둘러보는 김용진 GH 사장(오른쪽). GH 제공

GH는 27일 고양시 일산동구 장항동 1887번지 공사중단 현장 아레나 구조물 등 안전점검 및 구조 안전성 검토 용역 계약을 마치고 본격적인 점검에 돌입했다고 밝혔다.

K-컬처밸리는 부지 30만여㎡에 아레나와 스튜디오, 테마파크, 상업·숙박·관광시설을 조성하는 사업이다. 이 중 T2 부지는 K팝 전문 공연장인 아레나를 포함한 15만8000㎡ 규모다.

안전진단으로 협약 체결 시점이 올해 2월에서 오는 12월로 10개월 미뤄지면서 아레나 준공도 2030년 하반기에나 가능할 전망이다.

이번 안전진단은 9월까지 이어진다. GH는 정우구조엔지니어링 등으로 구성된 컨소시엄과 이 같은 내용의 계약을 교환했다.

GH 광교 사옥

이에 따라 컨소시엄은 T2 부지 내 흙막이 시설과 지반, 공사가 중단된 아레나 구조물(공정률 17%)의 철근 콘크리트 기초와 강재 등을 살펴보게 된다.

용역을 수행하는 정우구조엔지니어링은 잠실 주경기장, 서울월드컵경기장 등 대형 특수 구조물에 대한 정밀 안전진단 경험을 지녔다.

GH는 이번 안전점검 과정에서 라이브네이션 측 전문가들의 현장 참관을 보장한다. 아울러 기술적 의견을 개진할 수 있는 채널도 마련했다.

안전진단이 완료되면 라이브네이션과 결과를 공유하고 협의를 거쳐 12월쯤 기본협약을 교환할 예정이다.

김용진 GH 사장은 “이번 안전점검은 보이지 않는 작은 위험 요소까지 사전에 파악해 도민이 안심하고 즐길 수 있는 세계적 수준의 아레나를 건립하기 위한 과정”이라고 설명했다.

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