日닛케이 "삼성전자 연내 중국서 가전·TV 판매사업 철수"

삼성전자가 연내 중국에서 가전·TV 판매를 중단하고 실적이 좋은 미국 시장에 주력할 방침이라고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 27일 보도했다.

닛케이에 따르면 삼성전자는 이르면 이달 중 중국 내 가전·TV 판매 사업의 중단을 최종 결정한 뒤 거래처와 현지 직원을 상대로 설명하고 재고를 차례로 처분해 연내 판매를 완전히 종료할 방침이다. 다만 중국에서 제조해온 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 현지 가전제품 생산 체계는유지해 인근 국가 공급 거점으로 활용할 계획이다.

삼성 측은 이에 대해 “결정된 것은 아무것도 없다”고 언급했다고 이 신문은 전했다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부장(사장)은 지난 15일 삼성 강남에서 열린 ‘더 퍼스트룩 서울 2026’ 행사에서 중국 매체 등을 통해 보도된 현지 가전·TV 사업 축소 검토설에 대해 “중국 사업이 어려운 것은 사실”이라면서도 “여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중”이라고 말한 바 있다.

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