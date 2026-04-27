"이란 석유 400만배럴, 미군 봉쇄 뚫고 호르무즈 통과"

지난 24일(현지시간) 하루 동안 이란 석유 400만 배럴이 미군 봉쇄를 뚫고 호르무즈 해협을 통과했다고 로이터 통신이 27일 보도했다.



위성 분석 사이트 탱커스트래커스 닷컴에 따르면 이란 석유 약 400만 배럴을 실은 유조선 여러 척이 지난 24일 해협을 통과했다.

유조선. 로이터 연합뉴스

이 사이트의 별도 분석에 따르면 지난 며칠간 해협을 빠져나가지 못하고 이란 항구로 되돌아간 유조선은 6척으로, 이란 석유 총 1천50만배럴을 싣고 있었다.



이란은 2월 28일 전쟁 발발 직후 호르무즈 해협 통제에 나섰으며 미국은 이에 맞서 지난 13일 해협 봉쇄에 들어갔다. 지난 17∼18일 이란 측은 해협을 잠깐 열었다가 다시 통제하고 있다.



미 중부사령부(CENTCOM)는 지난 13일 해협 봉쇄에 나선 이후 선박 37척을 다른 경로로 우회시켰다고 지난 25일 밝혔다.



또한 선박 추적 데이터 업체 케이플러와 위성분석 업체 신맥스에 따르면 지난 하루 동안 벌크선 중심으로 선박 최소 7척이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 파악됐다.



일부는 이라크 항구에서, 한 척은 이란 항구에서 출항한 선박이다.



전쟁 이전엔 하루 평균 약 140척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다.

<연합>

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