경기도, 年 1% 초저리 ‘극저신용대출’ 재개

신용점수가 낮아 은행 등 1·2금융권 문턱을 넘지 못하는 경기도민에게 도가 최저 50만원에서 최대 200만원까지 연 1% 초저리로 10년간 빌려주는 극저신용대출이 다음 달 재개된다.



27일 도에 따르면 다음 달 6일부터 금융 취약계층의 생활 안정을 지원하는 ‘경기 극저신용대출 2.0’의 2차 접수가 개시된다. 대출 규모는 34억4000만원으로, 1차 때의 20억여원까지 합하면 올해 대출 총액은 55억원에 달한다.



대상은 신청일 기준 도내 1년 이상 계속 거주 중인 19세 이상 도민이다. 이 중 신용평점 하위 10% 이하(KCB 675점, NICE 724점 이하)인 사람에게 심사를 거쳐 지원한다. 다만, 재외국민·외국인·해외체류자, 2022년 이전 대출금을 완전히 변제하지 않은 사람, 대출·카드 장기연체자, 법원 판결 채무 불이행자 등은 제외된다.



기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족은 신용평점 하위 20%까지 신청할 수 있다. 경제적 어려움을 지닌 이들에게 재기의 발판을 제공하는 디딤돌 역할을 하도록 설계됐다.



2020년 이재명 대통령이 경기지사 시절 처음 도입한 극저신용대출은 금융안전망 역할을 하며 올해 2월 ‘2.0 버전’으로 진화한 바 있다. 상환 기간이 기존 5년에서 10년으로 늘고, 대출 전 상담이 의무화되면서 올해 첫 접수에선 8900여명이 몰려 시작 30분 만에 마감됐다. 이 중 1600여명에게 대출이 이뤄졌다.



직원 20여명 규모의 의료기기 업체를 운영하다 코로나19로 파산한 뒤 개인회생을 신청한 50대 남성은 200만원을 대출받고 이자 9만원을 낸 상태에서 빚을 모두 청산한 사연을 전하기도 했다. 그는 “누군가 버린 음식을 먹으며 버틸 때 시간을 벌어주는 측면에선 효과가 있었다”고 말했다.



‘경기민원24’ 누리집의 온라인 접수 외에 디지털 취약계층, 거동 불편자를 위한 방문 접수가 병행된다.



김동연 지사는 “단비와 같은 정책을 이어받아 금융·고용·복지를 연계한 종합지원으로 확대했다”며 “어려운 도민을 끝까지 책임지겠다”고 말했다.

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