‘아아’의 배신? 아니 보상… 커피 자주 마실수록 체지방 낮고 근육량은 높다

아이스아메리카노. 게티이미지뱅크

하루 세 번 커피를 즐기는 습관이 근육량 유지와 체지방 감소에 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다. 단순히 잠을 깨우는 용도를 넘어, 커피가 한국 성인의 체성분 구성에 유의미한 상관관계가 있음이 통계적으로 입증됐다.

서울대학교 의과대학 박상민 교수팀은 2008년부터 2011년까지 국민건강영양조사에 참여한 20세 이상 성인 1만5447명을 대상으로 커피 섭취와 체성분의 상관관계를 분석해 27일 발표했다. 연구팀은 정밀 검사인 전신 이중에너지 X선 흡수계측법(DXA) 데이터를 활용해 신뢰도를 높였다.

◆ 하루 3잔 커피, 남녀 불문 ‘탄탄한 몸매’ 만든다

분석 결과, 하루 3번 커피를 마시는 남성은 하루 1번 미만으로 마시는 이들보다 사지근육량지수(ASMI)와 제지방량지수(LBMI)가 유의미하게 높았다. 제지방량은 체중에서 체지방을 뺀 나머지 무게로, 뼈와 근육의 양을 가늠하는 지표다.

여성에게서는 더 드라마틱한 결과가 나타났다. 하루 3번 커피를 섭취하는 여성은 1번 미만 섭취군보다 체지방량지수(FMI)는 낮았고, 사지근육량과 제지방량지수는 오히려 높게 나타났다. 커피가 여성의 체지방 관리와 근육 보존에 동시에 기여할 수 있음을 시사한다.

◆ 카페인의 생물학적 기전... 단순 우연 아닌 ‘과학’

연구팀은 이러한 현상의 원인으로 카페인의 생물학적 기능을 지목했다. 카페인이 체내 에너지 대사를 촉진하고 지방 산화를 돕는 과정에서 근육 기능에 긍정적인 신호를 보낸다는 설명이다.

다만 연구진은 이번 결과가 커피 섭취와 근육량 사이의 연관성을 확인한 것이지, 커피가 직접적으로 근육 성장을 유도했다는 인과관계를 단정하기에는 신중해야 한다고 덧붙였다.

이번 연구는 한국 성인의 라이프스타일과 직결된 커피 섭취가 체성분 지표에 미치는 영향을 대규모로 확인했다는 점에 의미가 있다. 특히 나이가 들수록 근육량이 급격히 줄어드는 ‘근감소증’ 예방 전략에 커피가 하나의 보조적 역할을 할 수 있을지 주목된다.

제1저자인 정지나 연구원은 “이번 연구를 통해 커피 섭취 빈도가 한국인의 근육량 관련 지표와 밀접하게 연관될 수 있음을 확인했다”라며 “향후 구체적인 인과관계를 밝히기 위한 후속 연구를 지속할 것”이라고 밝혔다.

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