한국마사회, 말산업 ‘제2도약’ 선언…농촌진흥청과 ‘전략적 협업’

이승돈 농촌진흥청장(왼쪽)과 우희종 한국마사회장이 지난 24일 열린 말산업 및 축산분야 발전을 위한 업무협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회(회장 우희종)와 농촌진흥청이 국내 말산업의 외연 확장과 축산분야의 내실을 기하기 위해 전략적 파트너십을 구축했다.

양 기관은 지난 24일 ‘말산업 및 축산분야 발전을 위한 업무협약’을 체결하고, 단순한 인프라 공유를 넘어 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출에 나서기로 했다고 27일 밝혔다. 이번 협력은 △말 교감 치유 활성화 △승용마 실증·조련 및 보급 확대 △국산 열풍건초 생산·유통 기반 구축 등 3대 핵심 분야를 중심으로 추진된다.

가장 눈에 띄는 대목은 ‘말 교감 치유’의 본격적인 확산이다. 양 기관은 생애주기별 맞춤형 프로그램과 ‘말-원예’를 결합한 융·복합 치유 모델을 개발해 국민 건강 증진에 기여할 방침이다. 이는 경마 위주의 이미지에서 벗어나 말산업을 복지와 힐링의 영역으로 확장하려는 시도로 풀이된다.

아울러 농촌진흥청이 연구해 온 알디에이(RDA) 승용마 조련 과정의 현장 실증을 강화한다. 마사회의 전문 조련 노하우를 접목해 국산 승용마의 품질을 높이고 보급에 박차를 가함으로써, 수입마 의존도를 낮추고 국내 승마 시장의 자생력을 확보할 계획이다.

말 사육 농가의 고질적인 고민거리였던 사료 문제도 해결의 물꼬를 튼다. 수입 조사료 의존도가 높았던 기존 구조에서 탈피해, 국산 열풍건초의 생산과 유통 시스템을 체계화한다. 이를 통해 사료 가격 안정화와 농가 경영 효율성 제고라는 ‘두 마리 토끼’를 잡겠다는 복안이다.

이승돈 농촌진흥청장은 “이번 협약은 R&D 성과가 산업 현장에 직접 투입되는 중요한 출발점”이라며 “양 기관의 전문성을 바탕으로 말산업의 새로운 성장 동력을 마련할 것”이라고 밝혔다.

우희종 한국마사회장은 “마사회의 실무 노하우와 농진청의 기술 역량이 결합한다면 강력한 시너지가 발생할 것”이라며 “분야별 실무협의를 통해 농가 소득 증대 등 국민이 체감할 수 있는 구체적인 결실을 보겠다”고 강조했다.

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