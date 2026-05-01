호적조차 없던 이방인서 수백억원대 저작권주…윤수일, ‘아파트’ 뒤 44년의 고독

“이름도 없이 살았습니다.”

지난 4월 25일 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연한 가수 윤수일의 입에서 터져 나온 이 한 문장은 ‘아파트’의 화려한 조명 뒤에 숨겨진 물리적 공백을 관통한다. 미 공군 아버지의 증발로 한국인이지만 이름조차 가질 수 없던 이방인의 생기가 로제의 ‘APT.’ 열풍을 타고 다시금 우리 곁으로 소환되고 있다. 법적 기록조차 없던 소년이 반세기 가까운 세월을 견뎌 수백억원대 가치의 저작권을 보유한 거물로 귀환한 서사는 자본주의 시장이 성실한 개인에게 부여한 가장 묵직한 보상이다. 이는 단순한 유행가의 역주행이 아니라 지워졌던 한 인간의 존재 증명이 완성되는 과정이다.

44년의 공백을 견뎌낸 눈빛. 안경 너머엔 이름 없이 살아야 했던 이방인의 서늘한 서사가 담겨 있다. 세계일보 자료사진

1950년대 한국 사회에서 혼혈이라는 낙인은 사회적 격리와 다름없었다. 미국인 아버지의 증발은 시작에 불과했다. 어머니는 비난을 감내하며 소년을 지켰으나 사회는 단 한 칸의 공적 공간도 허락하지 않았다. 호적조차 없던 그에게 가해진 차별은 일상이었고 국가가 관리하는 출석부조차 그를 온전히 받아들이지 않았다. 호적이 없다는 것은 공적 기록에서 말소되었음을 의미하며 “이름 없이 컸다”는 그의 고백은 수사학적 표현이 아닌 물리적 고통의 증거다. 법적 지위조차 불분명했던 경계 위의 소년은 자신을 보호해 줄 울타리 대신 기타를 잡았다. 타인과 다른 외모가 차별의 근거가 될 때 그는 그 다름을 대체불가능한 실력으로 바꾸기로 결심한다. 누구의 아들도 아니었던 소년은 그렇게 자신의 존재를 음악으로 직접 새겨 넣기 시작했다.

1982년 ‘아파트’ 신드롬의 시작. 세련된 마스크와 정갈한 수트 차림의 윤수일은 당대 대중음악계에 신선한 충격을 안겼다. KBS ‘가요톱텐’ 방송화면

1982년 발표된 ‘아파트’는 한국 가요사에서 독보적인 위치를 차지한다. 윤수일이 직접 쓰고 멜로디를 입힌 이 곡은 단순한 히트곡을 넘어 대한민국 부동산 욕망의 연대기와 궤를 같이한다. 누적 저작권료는 수백억원대로 추산된다. 노래방 애창곡과 응원가로서의 가치는 환산 불가능한 수준이다. 하지만 정작 그는 “서울에 내 소유의 아파트는 없다”고 담담히 말한다. 수익이 발생했음에도 그는 그 자본을 강남의 부동산권으로 바꾸는 대신 음악 스튜디오 건립과 밴드 운영에 쏟아부었다. 44년 넘게 매일 오전 연습실로 향하는 그의 루틴은 재능을 과신하는 스타의 모습이 아닌 음악이라는 고행을 멈추지 않는 장인(匠人)의 그것에 가깝다.

그가 40년 넘게 현역의 자리를 지킨 동력은 결코 요행이 아니다. 윤수일은 수트 핏을 위해 식단을 조절하고 정해진 시간에 발성 연습을 거친다. 술과 담배를 멀리하는 절제는 존재를 증명할 무기인 건강한 신체와 목소리를 지키기 위한 치열한 루틴의 연장선이다. 시대의 흐름을 놓치지 않기 위한 감각 수혈도 멈추지 않았다. 1980년대 가요계에 생소했던 펑키한 리듬과 관악기 편곡을 도입하여 한국형 시티팝의 정서적 원형을 제시한 배경에는 사운드에 대한 기술적 완벽주의가 자리 잡고 있다. 도시 이면의 고독을 노래한 그의 감수성이 반세기 뒤 MZ세대의 ‘힙한 감성’으로 재해석되는 지점은 장인이 깎아낸 본질이 세대라는 장벽을 허물고 있음을 증명한다.

무대 위 화려함 뒤에 숨겨진 40년의 무게. 철저한 자기 관리로 빚어낸 완벽한 무대 매너는 그가 현역을 지키는 유일한 동력이다. 세계일보 자료사진

2024년 말 글로벌 팝스타 로제의 ‘APT.’가 전 세계를 강타했을 때 가장 먼저 호명된 이름은 윤수일이었다. 로제의 곡이 뜨자마자 윤수일 원곡의 음원 스트리밍 수치는 평소 대비 수백 퍼센트 이상 폭증하며 차트를 역주행했다. 윤수일은 로제의 곡이 공개된 직후 스튜디오에 앉아 연달아 10번 이상 반복 청취하며 디지털 비트의 질감과 젊은 세대의 호흡을 분석했다. 그는 “내 노래는 로제 노래의 에피타이저일 뿐”이라는 품격 있는 화답을 내놓았으나, 이는 단순한 겸손이 아닌 자신의 음악적 지평이 확장됨을 확인한 노장의 여유였다. 20대 독자들이 원곡을 찾아 듣고 “40여 년 전 사운드가 어떻게 이토록 세련될 수 있느냐”며 경탄하는 지점은 결코 우연이 아니다. 당시로서는 파격적이었던 정교한 밴드 앙상블과 아날로그적 기술력은 윤수일이 스튜디오에서 밤을 새우며 깎아낸 결과물이 반세기의 시차를 무색하게 만들고 있음을 가감 없이 보여준다.

44년의 시차를 허문 세대 결합. 로제의 비트와 윤수일의 감성이 만나 역주행 신화를 완성했다. 유튜브 ‘GHW’ 캡처

윤수일이 걸어온 궤적에서 가장 치열한 지점은 그가 일궈낸 가정이다. 아버지에게 버림받았던 상처를 가진 소년은 역설적으로 가장 단단한 아버지가 되었다. 가혹한 환경 속에서 자란 그는 자신의 딸을 위해 흔들리지 않는 울타리를 제공했다. 혼혈이라는 태생적 한계를 원망하는 대신 ‘가수’라는 객관적 성취를 통해 자녀에게 떳떳한 이름을 물려주었다. 딸의 교육과 성장을 묵묵히 지원하고 평범한 시민으로서의 의무를 다한 과정은 그가 겪은 소외를 성실함으로 극복한 셈이다. 그는 이제 더 이상 ‘누구의 아들’이 아닌 자신의 삶을 온전히 책임진 존엄한 개인으로 존재한다.

가장 찬란한 이름으로 선 존엄한 개인. 그의 당당함은 차별을 성실함으로 극복한 객관적 성취의 증명이다. 누리마루엔터테인먼트 제공

이름도 없이 살았던 소년의 외로움이 담겼던 멜로디는 이제 인류의 축제가 되었다. 윤수일의 인생은 차별과 배제 속에서도 한 인간이 어떻게 자신의 인격을 지켜낼 수 있는지를 보여주는 거대한 서사시다. 로제 덕분에 자신의 음악이 다시 숨을 쉰다며 감사를 전하는 노장의 여유는 긴 세월 동안 자기 관리를 이어온 자만이 가질 수 있는 훈장이다. 과거의 결핍은 이제 전 세계가 함께 부르는 멜로디의 뿌리가 되었고 그는 대한민국 가요사의 한 페이지가 아닌 살아있는 전설로서 우리 곁에 머물고 있다. 버려졌던 소년은 그렇게 44년 만에 전 세계의 입술 위에서 가장 찬란한 이름으로 부활했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지