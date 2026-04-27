‘알파고 아버지’ 만난 李… ‘AI 3강’ 도약 협력 논의

이재명 대통령이 27일 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)를 만나 ‘인공지능(AI) 3강’ 국가 도약을 위한 협력 방안을 논의했다.

이재명 대통령이 27일 청와대에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오후 집무실에서 허사비스 CEO와 접견, AI 기반 과학기술 혁신 및 책임 있는 AI 활용 등의 의제를 논의했다고 청와대는 밝혔다. 구글 딥마인드의 창업자이자 CEO를 맡고 있는 허사비스는 2016년 이세돌 9단과 바둑 AI 알파고의 대국을 총괄한 책임자로, ‘알파고의 아버지’로도 불린다. 2024년에는 단백질 구조를 예측하는 AI 모델 ‘알파폴드’를 개발한 공로로 노벨화학상을 수상했다.



청와대는 이번 만남이 AI 3강 도약을 위해 오픈AI, 엔비디아, 소프트뱅크 등 글로벌 기업과 협력해온 글로벌 AI 협력 행보의 연장선상이라고 설명했다. 이 대통령은 취임 후 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장 등을 만나 AI 협력을 이어왔다.



정부는 최근 세계보건기구(WHO), 유엔개발계획(UNDP), 국제전기통신연합(ITU) 등 국제기구와 글로벌 AI 허브 설립을 추진하고 있으며 ‘AI 기본사회’ 구현을 목표로 인도네시아와 글로벌 AI 기본사회 연대체 구성에도 합의했다.



과학기술정보통신부도 이날 구글 딥마인드와 AI 연구 및 인재 양성 등의 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 과기정통부 관계자는 “기술·인프라·연구자 교류 전반에서 실질적인 협력 기반을 모색해 K문샷의 성공적인 추진을 지원할 것”이라고 설명했다.

미래를 위한 이야기꽃 이재명 대통령이 27일 청와대 집무실에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)를 만나 ‘인공지능(AI) 3강’ 국가 도약을 위한 과학기술 혁신 및 책임 있는 AI 활용 등의 의제로 대화하고 있다. 뉴스1

양 기관은 5월부터 운영하는 국가과학AI연구센터를 중심으로 공동 연구와 연구자 교류를 본격화한다. 생명과학과 기상·기후, AI 과학자 등 과학기술 분야에서 협력하고 AI 바이오 혁신 연구 협력도 추진하기로 했다. 구글은 한국에 AI 캠퍼스를 설립해 학계와 스타트업과의 협력을 넓힌다. AI 캠퍼스는 과학기술 협력 거점 역할을 수행한다. 국내 우수 AI 인재가 구글 딥마인드 연구 환경을 경험할 수 있게 인턴십 기회도 발굴한다.



AI 안전과 거버넌스 분야에서도 힘을 합친다. 책임 있는 AI 개발을 위해 안전성 연구를 공동 추진할 계획이다. AI 안전성 평가·연구를 담당하는 AI안전연구소와 연계해 안전 프레임워크 구축, 테스트 방법론에 대해 논의하기로 했다.

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