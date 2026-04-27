K증시 ‘시총 6000조’ 시대 열다

코스피가 6600선을 찍고 신고가를 경신하면서 국내 증시(코스피·코스닥) 합산 시가총액도 사상 처음으로 6000조원을 돌파했다. 아울러 25년 만에 1200선을 회복한 코스닥도 상승흐름을 유지하며 코스피와 키 맞추기에 나섰다.



27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 오전 10시5분쯤 6600선을 돌파했다. 이후 상승흐름을 지속하며 6615.03포인트에 마감했다. 지난 23일 처음으로 장중 6500선을 돌파한 지 이틀 만이다. 코스닥도 지난 24일 1200선을 돌파한 이후 상승흐름을 유지하며 1226.18포인트에 마감했다.

오늘도 ‘활짝’ 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 한국 증시 시가총액 6000조원 돌파 기념 메시지가 표시되고 있다. 코스피는 이날 전장보다 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03에 장을 마치며 종가 기준 사상 처음 6600선을 돌파했다. 코스닥도 22.34포인트(1.86%) 오른 1226.18에 거래를 마치며 종가 기준 코스피와 코스닥 합산 시총이 사상 처음으로 6100조원을 넘어섰다.최상수 기자

코스피·코스닥 모두 상승하면서 27일 국내 증시 합산 시가총액은 처음으로 6000조원을 넘겼다. 거래소에 따르면 장 마감 후 합산 시총은 6101조원을 기록했다. 지난해 4월9일 코스피가 저점을 기록하던 당시 코스피·코스닥 합산 시총은 2210조원 수준이었는데 불과 1년 만에 약 3배로 시장 규모가 커진 것이다. 이후 한국 증시 시가총액은 지난해 7월10일 3000조원으로 올라선 데 이어 올해 1월2일 4000조원, 2월11일 5000조원선을 잇달아 돌파하는 등 증가 속도가 가팔라졌다.



지난주 마지막 거래일 뉴욕증시에서 기술주와 반도체 기업 강세 분위기가 국내 증시로까지 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 SK하이닉스는 전일 대비 6% 넘게 오르며 130만원을 넘겼다. 다만 이후 소폭 하락해 129만2000원에 장을 마쳤다. 삼성전자도 2% 이상 오르며 종가 기준 22만4500원을 기록했다. 두 종목이 합산 시총에서 차지하는 비중은 약 37%에 달한다.



이처럼 국내 증시가 미국·이란 종전 협상 불확실성에도 아랑곳하지 않는 모습을 보이면서 이미 각종 변수가 주가에 반영됐다는 분석도 나온다. 한국투자증권은 “호르무즈해협 봉쇄 이슈가 가격과 심리에 이미 반영된 것으로 보인다”고 평가했다.



관건은 코스피 지금의 흐름이 지속돼 조기에 7000·8000까지 갈 수 있느냐이다. 교보증권은 “5월은 실적 자체보다는 이미 형성된 기대감으로 추가로 더 상승할 수 있는지가 변수가 될 것”이라고 분석했다.



아울러 증권가는 비주도 업종의 성과도 눈에 띄고 있다고 기대했다. 대신증권은 “운송·에너지·화장품·유통 등의 종목은 실적 전망 상향과 외국인 순매수 유입으로 상승 가능성이 있다”고 분석했다. 교보증권은 “조선·소프트웨어 업종은 실적 기대 대비 주가가 상대적으로 낮은 만큼 정상화 과정에서 상대수익이 발생할 수 있다”고 짚었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지