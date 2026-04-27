대회 최초 ‘형제 챔피언’… 피츠패트릭 형제, 취리히 클래식 우승

세계랭킹 3위 맷 피츠패트릭(31·잉글랜드)이 4살 아래 동생 알렉스와 함께 미국프로골프(PGA) 투어 우승컵을 들어 올렸다.

맷 피츠패트릭(오른쪽)과 알렉스 형제가 27일 미국 루이지애나주 애번데일의 TPC 루이지애나에서 열린 팀 대회 취리히 클래식에서 우승한 뒤 트로피를 들고 밝은 표정을 짓고 있다. 애번데일=AFP연합뉴스

맷과 알렉스 피츠패트릭 형제는 27일 미국 루이지애나주 애번데일의 TPC 루이지애나(파72)에서 열린 팀 대회 취리히 클래식(총상금 950만달러) 마지막 날 한 개의 공을 둘이 번갈아 치는 포섬 경기에서 1언더파 71타를 적어냈다. 합계 31언더파 257타를 기록한 피츠패트릭 형제는 알렉스 스몰리·헤이든 스프링어(이상 미국), 크리스토페르 레이탄·크리스 벤투라(이상 노르웨이) 조를 한 타 차로 제치고 우승했다. 2017년부터 이 대회가 팀 대항전으로 바뀐 이후 형제 선수가 우승한 것은 처음이다. 피츠패트릭 형제는 274만5500달러(약 40억원)의 우승 상금을 받았다.



특히 맷은 2위와 동타로 시작한 18번 홀(파5)에서 동생의 두 번째 샷이 그린 못 미쳐 벙커에 떨어지는 위기를 맞았지만 회심의 벙커 샷을 홀 옆 30㎝에 붙여버리며 동생이 우승 버디 퍼트할 기회를 만들었다. 알렉스는 침착하게 이를 마무리하며 승부를 끝냈다. 형과 포옹하며 기쁨을 함께 나눈 알렉스는 “마지막 짧은 퍼트가 수 마일처럼 멀게 느껴졌다”고 우승 퍼트 순간을 떠올렸다. 맷은 지난주 PGA 투어 RBC헤리티지에서 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 꺾고 우승한 데 이어 2주 연속 정상에 올랐다. DP월드투어에서 활동해 온 동생 알렉스는 PGA 투어 첫 우승과 함께 2028년까지 PGA 투어 출전 자격을 얻었다.

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