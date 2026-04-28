가평베고니아새정원, 어린이날 연휴 맞아 다양한 이벤트 운영

사진=가평베고니아새정원 제공

가평에서 운영 중인 가평베고니아새정원에서 1일부터 5일까지 다양한 어린이 대상 이벤트가 열린다.

가평베고니아새정원은 '여왕의 꽃'이라 불리는 베고니아를 메인 테마로 새와 동물, 야외 정원을 더한 관광시설이다. '일상의 삶에서 힐링의 쉼으로'를 목표로 설계된 대규모 온실에서 형형색색의 베고니아를 감상하고, 실내 버드존에서는 다양한 희귀 조류들도 만날 수 있다.

가평베고니아새정원에서는 이번 어린이날 연휴를 맞아 어린이들이 직접 참여 가능한 실내 마술쇼(5월 4일, 5일 공연)를 준비했으며, 푸드트럭도 마련해 회오리감자, 츄러스 등의 간식을 판매할 예정이다.

또한 행사 기간 매일 2회씩 실내 공연장에서는 올빼미와 소쩍새와의 교감 체험이 가능하고, 매일 1회씩 맹금 생태 설명회도 진행한다고 한다. 그리고 야외 포유류장에서는 아기 염소와 아기양들이 특별히 행사 기간에만 배치되어 먹이주기 체험 등이 가능하도록 운영할 예정이다.

어린이날 당일인 5일에는 야외 정원 바닥에 어린이들이 직접 그림을 그릴 수 있는 플로어 드로잉이 준비돼 있으며, 가평베고니아새정원의 유일한 F&B공간인 수선화카페에서는 어린이를 동반한 고객에 한해 구매하는 베이커리 제품을 10% 할인할 예정이라고 밝혔다.

또한 방문 후에도 가평베고니아새정원에서의 즐거움을 기억하며, 사진과 글, 그림 등으로 인스타그램에 가평베고니아새정원을 태그해 업로드하면 5월 6일 마감 후 20명을 선정해 스타벅스 이용권과 가평베고니아새정원 소인 무료 입장권을 제공할 예정이라고 밝혔다.

사진=가평베고니아새정원 제공

관계자는 “이번 103회 어린이날과 연계된 연휴에 다양한 이벤트를 통해 자연 친화적, 교육적 관광지로서 그동안 어린이들에게 받았던 사랑을 돌려주고자 한다”고 밝히며, “가평베고니아새정원은 복합 관광 명소답게, 평소에 운영해 온 조류 관찰, 체험은 물론 국내에서는 보기 힘든 화려하게 피어난 베고니아 꽃, 하늘에서 떨어지는 행잉플라워 존, 미디어아트를 통한 인피니트 존, 꽃과 나만을 위한 미러 존 등이 관람 공간으로 운영되고 있다”고 말했다.

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