부산, 실버경제 허브로… ‘에이지테크’ 본격 구축

부산의 높은 고령인구 비중과 해양관광 기반시설을 결합해 어르신들이 일상에서 첨단 인공지능(AI) 기술을 체감할 수 있는 실증환경이 조성된다.



부산시는 과학기술정보통신부 주관 ‘해양문화도시 기반의 에이지테크(시니어 산업) 실증거점 조성 공모사업’에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.



시는 2030년까지 총 270억원을 투입해 초고령사회 대응을 위한 AI 기반 실버경제 산업을 육성하고, 부산을 중심으로 해당 산업 실증 거점 생태계를 조성한다. 이는 시가 지난해 부산경제 대전환을 위해 수립한 ‘초고령사회 부산의 에이지테크 전략’을 구체화하는 핵심 과제로, 고령화 위기를 새로운 산업 성장 기회로 전환하는 기반이 될 것으로 기대된다.



시는 이번 사업을 체계적으로 추진하기 위해 ‘AI 대전환(AX)’ 기반 글로벌 실버경제 선도도시 도약’을 비전으로 4대 추진 전략 ‘부산형 AGES’와 3대 분야 8대 중점 추진 과제를 수립했다. 부산형 AGES는 △A(인공지능 전환 팽창)-돌봄·의료를 넘어 문화·여가·금융 등 생활 전반으로 AI 서비스 확장 △G(지상 테스트베드)-5대 앵커랩과 리빙랩을 기반으로 시민 참여형 지역 밀착 실증 지원 △E(기업 확장)-에이지테크 기업의 실증부터 사업화까지 전주기 맞춤형 지원 △S(글로벌 확산)-일본·미국·유럽 등 초고령 선진국과 협력 네트워크를 활용해 글로벌 시장 진출 및 확산 등 4대 전략으로 구성된다.



시에 따르면 먼저 실증 및 고도화 분야는 초기 기술부터 상용화까지 130개 이상의 AI 에이지테크 과제를 발굴·지원한다. 지역 특화 산업인 해양관광과 연계해 크루즈·시니어타운 등 실증 영역을 확대할 계획이다. 아울러 글로벌 진출은 45개 유망 기업의 해외 실증과 글로벌 진출 전략을 지원해 K에이지테크 브랜드 확산을 추진한다.



필드 조성 분야는 부산 전역의 기반 시설을 활용한 ‘5대 앵커랩’을 지정·운영하고, 전국 최초 시니어 복합단지 ‘하하캠퍼스’와 연계해 실버산업 클러스터를 구축한다. 관련 산업 분야에서 기업 주도 175개 이상 신규 일자리 창출을 유도할 계획이다.

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