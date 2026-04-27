이제 여행 갈 땐 ‘삼성 월렛 여행(Trips)’ 하나로 끝

삼성전자는 갤럭시 사용자의 여행 경험을 혁신하는 삼성 월렛 여행 서비스를 출시했다고 27일 밝혔다.

삼성 월렛 여행은 비행기 탑승권과 호텔 예약 정보, 테마파크 및 스포츠 경기 입장권 등 다양한 여행 관련 정보를 삼성 월렛 앱 하나로 통합 관리할 수 있는 서비스다.

삼성전자는 여러 앱과 플랫폼에 각각 분산돼 있던 여행 정보들을 삼성 월렛 여행 기능에 하나로 통합해 사용자 편의성을 높였다.

사용자는 삼성 월렛 내 여행 항목을 생성한 뒤 트립 타임라인 기능을 활용해 시간과 위치기반으로 분류된 여행 일정을 손쉽게 관리할 수 있다. 아울러 세부 일정을 추가할 수 있고, 메모 기능을 활용해 관련 링크나 정보를 기록할 수 있어 체계적인 여행 계획 수립이 가능하다.

삼성전자는 글로벌 파트너사들과 협업해 호텔 및 항공권 예약 확정서, 액티비티 투어 티켓 등을 삼성 월렛에 바로 등록할 수 있도록 했다. 향후 파트너사와의 협력을 지속 확대해 더 폭넓은 여행 정보를 제공할 방침이다.

또 삼성 월렛 여행은 삼성전자의 보안 플랫폼 삼성 녹스를 기반으로 사용자 데이터를 안전하게 보호하며, 암호화와 생체 인증 기술을 적용해 기기 소유자만 여행 정보에 접근할 수 있도록 구현했다.

갤럭시 사용자들은 결제부터 티켓 관리까지 일상의 필수 기능들을 삼성 월렛 앱 하나로 더욱 안전하고 편리하게 사용할 수 있을 전망이다.

채원철 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 “삼성 월렛 여행 서비스를 통해 갤럭시 사용자들이 여행 정보를 스마트하게 관리하며 여행의 즐거움에만 집중할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

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