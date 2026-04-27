개혁신당 정이한 부산시장 후보, 음료수 공격당해…머리 다쳐

27일 오전 8시 5분께 부산 금정구 구서 나들목 인근 세정타워 앞 도로를 지나가던 한 승용차 운전자가 화단 교통섬에서 선거유세를 하던 개혁신당 정이한 부산시장 후보를 향해 음료수를 뿌렸다.



정 후보 캠프 측에 따르면 정 후보는 출근길 시민들에게 인사를 건네며 지지를 호소하고 있었는데, 승용차 한 대가 후보 곁으로 다가왔다.



이어 운전자가 갑자기 마시고 있던 음료수를 정 후보의 얼굴을 향해 끼얹었다.



가해 운전자는 정 후보에게 "어린놈의 XX가 무슨 시장 출마냐?"라며 청년 정치인을 비하하는 폭언과 욕설을 했다고 정 후보 캠프 측은 전했다.



정 후보는 갑작스럽게 날아온 음료수를 얼굴 등에 맞고 중심을 잃고 뒤로 넘어졌다.



후보 수행원들이 달아나는 가해 차량을 막으려 했지만, 운전자는 현장을 빠져나갔다.



정 후보는 머리를 땅바닥에 부딪쳐 의식을 잃은 상태에서 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.



경찰은 목격자와 사건지점 인근 폐쇄회로(CC) TV 화면을 분석하는 등 사건 경위를 조사하고 있다.



정 후보 측은 ""이번 음료수 테러는 청년 정치인의 도전을 가로막고 민주주의 근간을 흔들려는 중대 범죄"라며 "경찰은 신속히 범인을 색출해 엄중한 처벌을 내려달라"고 촉구했다.

<연합>

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