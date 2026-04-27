예탁원, 생성형 AI포털 ‘아이웍스’ 고도화…AX 전환 가속

한국예탁결제원이 내부망용 생성형 인공지능(AI) 포털인 ‘아이웍스’(AIWorks)를 고도화해 지능형 디지털 업무환경 구축과 인공지능 전환(AX)을 본격화한다.

예탁결제원은 금융위원회로부터 ‘혁신금융서비스 변경신청 승인’을 받아 아이웍스 고도화의 제도적 기반을 마련했다고 27일 밝혔다. 이번 프로젝트를 통해 기존 ‘GPT-4o’ 모델을 최신 GPT-5.2 버전으로 업그레이드해 답변의 정확도와 신뢰성을 대폭 높일 계획이다.

한국예탁결제원. 뉴스1

특히 사내 메일과 메신저 등 디지털 업무환경(DWP) 솔루션과 아이웍스를 연동해 실제 업무 현장에 AI를 확대 적용한다. ‘스마트 메일’과 ‘직원용 업무 도우미 챗봇’ 등을 도입해 임직원이 익숙한 환경에서 즉각적으로 AI 비서를 활용할 수 있도록 지원하고, 단순·반복 업무를 줄여 업무 효율을 극대화한다는 구상이다.

보안성과 확장성 확보를 위한 기술적 장치도 마련한다. AIWorks 표준 API(응용프로그램 인터페이스)를 개발해 업무 시스템과의 연계 편의성을 높이는 동시에, 개인정보 입력 차단과 로깅 등 단일지점통제 기능을 강화해 금융 보안 규제를 철저히 준수할 예정이다.

예탁결제원은 상용 모델 활용에 그치지 않고 기술 내재화에도 집중하고 있다. 연구개발(R&D) 환경에서 자연어 기반 사내 데이터 처리와 핵심업무용 코딩 어시스턴트 적용을 위한 기술 습득 및 검증을 병행하며 예탁결제원만의 차별화된 AI 경쟁력을 확보해 나가고 있다.

예탁결제원 관계자는 “이번 AIWorks 고도화는 이윤수 신임 사장이 이달 초 취임사에서 밝힌 ‘인공지능(AI) 등 신기술을 활용해 서비스의 편리성과 효율성을 끌어올리겠다’라는 구상을 구체화하는 첫걸음”이라고 설명했다.

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