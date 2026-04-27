관광지·카페 등 무제한 경기여행…경기관광공사, ‘경기투어패스’ 출시

경기도와 경기관광공사는 도내 관광지·카페 등 130곳을 일정 가격에 이용할 수 있는 ‘경기투어패스’ 판매를 27일 시작했다. 5월 가정의 달을 앞두고 나들이 비용 부담을 덜기 위해 출시된 ‘정량제’ 통합 이용권이다.

투어패스를 구입하면 31개 시·군의 관광지, 체험시설, 카페 등을 자유롭게 이용 가능하다. 요금은 24시간권 2만6900원, 48시간권 3만5900원이다.

경기관광공사.

네이버 스마트스토어, 지마켓, 옥션, 쿠팡, 야놀자, 여기어때, 클룩 등 10여개 주요 온라인 플랫폼에서 모바일 티켓을 발급받아 별도 예약 없이 여행 동선에 맞춰 사용할 수 있다.

도는 올해 안에 이용 가능시설을 200곳으로 확대할 예정이다. 지난해 경기 투어패스는 모두 2만174매가 판매됐다.

도와 공사는 초광역 관광상품인 베이밸리 투어패스도 28일 출시한다.

경기남부 시흥·화성·안산·평택·안성의 5개 도시와 충남북부 천안·아산·서산·당진·예산의 5개 도시를 하나의 관광권역으로 묶은 상품이다. 주요 관광지 20곳 가운데 2곳을 골라 이용할 수 있다.

경기투어패스. 경기관광공사 제공

출시를 기념해 1000매 한정으로 정상가(1만5900원)에서 2000원 할인한 1만3900원에 네이버 스마트스토어 특가 판매를 진행한다.

2개 관광상품의 상세한 이용 정보는 경기 투어패스 누리집에서 확인 가능하다.

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