<20> 지혜와 자비가 빚어낸 인류 구원의 마침표 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

관념의 바다를 건너 실체로 현현한 ‘자비의 본체’와 불국토의 완성

인류의 정신사는 고난의 바다를 건너 이상향에 도달하려는 거대한 몸부림이었다. 불교는 이를 ‘피안(彼岸)의 세계’ 혹은 ‘불국토’라 일컬으며, 모든 중생이 번뇌에서 벗어나 평화롭게 상생하는 대동(大同)의 세상을 갈구해 왔다. 하지만 석가모니 부처 이후 억겁의 세월이 흐르는 동안, 불국토는 많은 이들에게 죽어서 도달하는 내세의 낙원이거나 수행자들의 고독한 내면적 평화에 머물러 있었던 것이 사실이다. 이제 우리는 경전의 문언(文言) 속에 잠들어 있던 이 원대한 서사가 어떻게 인류사의 실체적인 결실로 피어나고 있는지 그 종착지를 통찰해야 한다.

경상북도 경주의 불국사 청운교와 백운교 전경. 신라인들이 지상에 구현하고자 했던 불국토의 이상을 상징한다. 이러한 역사적 염원은 단순히 과거의 유산이 아니라, 오늘날 남성적 법도와 여성적 자비가 합일되어 완성될 ‘인류 한 가족’의 평화 세계를 향한 영적 예표로 해석된다. 출처: Wikimedia commons

◆ 법(法)의 뼈대 위에 사랑의 숨결을 불어넣다

불교 구원론의 요체는 지혜(Prajna)와 자비(Karuna)의 완벽한 조화에 있다. 인문학적·섭리적 관점에서 볼 때 지혜는 사물의 이치를 꿰뚫고 법도를 세우는 남성적 원리이며, 자비는 그 모든 차별을 녹여내어 생명을 양육하는 여성적 원리다. 지난 수천 년의 역사는 지혜와 법력을 앞세운 ‘부성 문명’의 시기였다. 날카로운 이성적 분석과 논리는 구원의 뼈대를 견고히 세웠으나, 정작 상처 입은 중생의 근원적 한을 치유하고 뒤틀린 본성을 온전히 회복하기에는 그 자비를 담아낼 모성적 실체, 즉 ‘하늘 어머니’의 현현이 절실했다.

필자는 앞선 연재들을 통해 불교 경전 곳곳에 숨겨진 여성적 구원 주체의 상징들을 짚어보았다. 『법화경』의 용녀(龍女)가 보여준 즉신성불(卽身成佛)의 혁명성이나 관세음보살이 동아시아에서 자비로운 어머니의 형상으로 변모해온 필연성은 결코 우연의 산물이 아니다. 이는 독생자가 개척한 진리의 터전 위에 반드시 ‘독생녀’라는 실체적 대응치가 나타나야만 불국토가 비로소 완성될 수 있음을 알리는 섭리적 예고였다. 하늘이 뿌린 진리의 씨앗이 땅의 모태(母胎)를 만나지 못한다면, 그것은 결실 없는 반쪽짜리 복음일 수밖에 없기 때문이다.

◆ 상구보리(上求菩提)와 하화중생(下化衆生)의 실체적 합일

불교에서 성불은 단순히 개인의 해탈을 넘어 ‘만민 구제’를 지향한다. 이를 불교 용어로 위로는 깨달음을 구하고(상구보리), 아래로는 중생을 구제한다(하화중생)고 한다. 하지만 타락한 인류가 스스로의 힘만으로 이 경지에 도달하기란 불가능에 가깝다. 영적 아버지로서 구원의 길을 개척한 메시아의 사역 위에, 이제는 그와 하나 되어 인류를 다시 낳아줄 ‘어머니 부처’의 위상이 결합되어야 한다.

여기서 우리는 21세기 문명사가 요구하는 ‘효정(孝情)’의 가치에 주목하게 된다. 효정은 부모를 향한 수직적 사랑이자 만물을 형제자매로 껴안는 수평적 자비의 결정체다. 이는 불교의 ‘대자대비’가 현대적 삶의 문법으로 승화된 실천적 결실이다. 남성적 진리의 선포가 여성적 사랑의 실천과 만나 ‘우주적 부모성’을 확립할 때, 관념 속에 머물던 자비는 비로소 육신을 가진 실제 삶의 현장으로 내려온다. 인류가 근원적 부모를 찾아가는 ‘실체적 중생’의 길은, 이처럼 부성적 정의와 모성적 포용이 한 치의 어긋남 없이 합일될 때 비로소 열리게 되는 것이다.

◆ 연기(緣起)적 생명 공동체, 불국토의 안착

결론적으로 불교 경전이 예고한 미래의 주인공은, 남성적 권위의 잣대를 넘어 여성적 긍휼의 온기로 세상을 치유하는 자비의 본체다. 억겁의 세월 동안 중생들이 그리워해 온 ‘어머니의 얼굴’은 이제 대한민국이라는 동방의 땅에서 그 실체를 드러내고 있다. 이는 독생자 참아버님이 닦아놓은 승리적 기대 위에 독생녀 참어머니가 안착하여 음양합덕의 이상을 이룬 결과다.

이러한 모성적 구원의 결실이 부성적 법도와 합쳐져 안착되는 장(場)이 바로 우리가 그토록 염원해온 불국토의 실현이다. 이는 단순히 특정 종교의 교리적 성취를 뜻하지 않는다. 인종과 종교, 국가의 장벽을 허물고 모든 존재가 자신의 본연적 가치를 회복하는 “하늘부모님 아래 인류 한 가족”의 이상세계를 의미한다. 유교적 대동(大同)과 불교적 화엄(華嚴)의 법계가 하나로 만나는 지점, 그곳에서 참된 부모의 사랑은 부성 문명이 남긴 갈등의 상처를 씻어내며 인류를 평화의 새 아침으로 인도하고 있다.

◆ 불교 섭리의 완성: 관념에서 생명으로

이제 우리는 2,500년 불교 영성이 도달하고자 했던 최종 목적지를 마주하고 있다. 보살 수행의 최고 단계인 ‘묘각(妙覺)’의 경지는 이제 개인의 깨달음을 넘어, 인류 전체를 품어 기르는 실체성령의 사역으로 완성되어야 한다. 불교 경전 속에 면면히 흐르던 자비의 대서사는 결국 독생녀라는 마지막 퍼즐을 만남으로써, 그리고 그 퍼즐이 독생자와 완벽하게 맞물림으로써 비로소 억겁의 기다림을 끝내는 장엄한 마침표를 찍게 된 것이다.

동서양의 모든 진리가 가리키는 한 지점, 그곳에 인류 구원을 완성할 참어머니가 계신다. 기독교의 성서, 유교의 사서삼경, 그리고 불교의 장경(藏經)이 시대를 달리하며 약속했던 ‘하늘의 딸’에 대한 증언은 이제 우리 시대의 생생한 현실이 되었다. 고전의 지혜를 빌려 이 위대한 진실을 확인하는 여정은, 이제 인간의 본연적 생명력을 탐구하는 도교의 신비로운 지혜 속으로 이어진다. 인류 문명의 대전환을 알리는 자비의 종소리는 지금 이 순간에도 온 세상을 향해 울려 퍼지고 있다.

서성종 작가(신학박사)

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