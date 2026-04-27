[속보] 美만찬 총격범, ‘트럼프 살해 계획’ 암시…범행 직전 가족에 성명

백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건 용의자 콜 토마스 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 범행 동기와 표적을 기술한 성명서를 보냈다고 미 뉴욕포스트가 26일(현지시간) 보도했다.

지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회 연례 만찬 행사 도중 행사장 주변에서 괴한이 총을 쏘며 진입을 시도한 사건이 발생한 가운데 사건 발생 후 경비요원들이 사건 발생 현장 주위로 증강 배치돼 있다. 워싱턴=연합뉴스

앨런은 성명에서 도널드 트럼프 미 대통령을 명시적으로 언급하진 않았지만, 그를 범죄자라고 묘사하며 트럼프 대통령과 행정부 고위 관료들이 암살 타깃이 될 것이라고 시사했다.

뉴욕포스트가 입수해 공개한 앨런의 성명에 따르면 앨런은 범행 동기에 대해 “나는 미국 시민이고, 나의 대표자들이 한 행위는 나를 반영한다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 말했다.

이어 “솔직히 말하면 오래전부터 그런 입장이었지만, 이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 수 있는 첫 번째 진짜 기회”라며 “이 일이 있기 전에 학대당하거나 살해된 사람들, 내가 이 시도를 하기 전 고통받은 모든 사람, 그리고 나의 성공 여부와 관계없이 이후에도 고통받을 수 있는 모든 사람에게 사과한다”고 말했다.

그는 자신의 행위에 용서를 기대하지는 않는다면서 “이보다 더 가까이 접근할 다른 방법을 찾을 수 있었다면, 그 방법을 택했을 것”이라고 언급했다.

앨런은 범행 표적에 대해 “행정부 관료들(캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장 제외), 그들이 표적이다. 우선순위는 고위직부터”라고 썼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지