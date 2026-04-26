美법무장관 대행 “총격범, 트럼프 대통령 표적 삼았을 가능성”

토드 블랜치 미국 법무장관 대행은 26일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령이 참석한 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건 용의자가 트럼프 대통령을 표적으로 삼았을 가능성이 있다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

블랜치 장관 대행은 이날 미 NBC방송과의 인터뷰에서 “(총격범이) 실제로 행정부에서 일하는 사람들을, 아마도 대통령을 포함해 표적으로 삼았다”고 언급했다.

이번 사건 용의자 콜 토마스 앨런(31)은 전날 밤 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자협회 만찬장 보안 검색 구역에서 비밀경호국(SS) 요원을 향해 산탄총으로 총격을 가한 뒤 보안을 뚫으려다 현장에서 제압당했다.

블랜치 장관 대행은 캘리포니아 출신인 용의자가 기차를 타고 캘리포니아에서 시카고를 거쳐 워싱턴으로 이동했으며, 행사가 열리기 하루나 이틀 전에 해당 호텔에 투숙한 것으로 조사 과정에서 확인됐다고 밝혔다. 그는 총격범이 범행 당시 소지하고 있던 총기 2자루에 대해선 지난 2년 이내에 구입한 것이라고 전했다. 또 그는 현재로선 용의자의 단독 범행인 것으로 보이지만, 수사관들이 더 많은 정보를 수집하면 이 판단은 바뀔 수 있다고 했다.

총격범은 현재 수사 당국의 조사에 협조하고 있지 않지만 연방 공무원에 대한 공격 및 총기 발사, 연방 공무원 살해 미수 등의 혐의로 27일 연방 법원에 기소될 예정이라고 블랜치 장관 대행은 전했다.

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