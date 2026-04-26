한낮 초여름 더위…퇴근 무렵 중부지방 ‘약한 비’ [내일날씨]

월요일인 27일은 낮 동안 초여름에 가까운 더위가 나타나는 가운데 퇴근 시간대를 전후로 중부지방을 중심으로 비가 시작될 전망이다. 일교차도 크게 벌어져 건강 관리에 주의가 요구된다.

서울 청계천에서 시민들이 서울야외도서관 '책읽는 맑은냇가'를 찾아 책을 읽거나 산책을 하며 그늘에서 더위를 식히고 있다. 뉴시스

26일 기상청에 따르면 27일 서울·인천·경기 및 서해5도엔 5㎜ 안팎, 강원도엔 5~10㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.

중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방은 가끔 구름많다가 밤부터 대체로 흐리겠다. 제주도는 대체로 맑다가 밤부터 흐려지겠다.

기온은 아침 최저 8~14도, 낮 최고 15~27도로 예상된다. 특히 일교차는 남부내륙을 중심으로 15도 안팎으로 크겠다.

도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 11도 △인천 11도 △춘천 8도 △강릉 13도 △대전 10도 △대구 12도 △전주 10도 △광주 10도 △부산 14도 △제주 12로 전망된다.

낮 최고기온은 △서울 21도 △인천 19도 △춘천 21도 △강릉 19도 △대전 23도 △대구 27도 △전주 23도 △광주 24도 △부산 23도 △제주 20도로 예상된다

한편 미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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