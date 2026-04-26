초등학교 코앞 ‘노출 방송’ 스튜디오…통학로서 BJ들 흡연에도 ‘자제 요청’이 고작 [수민이가 화났어요]

서울 강남의 한 초등학교 정문에서 불과 100ｍ 떨어진 곳에 ‘사이버 룸살롱’이라 불리는 성인 방송 스튜디오가 들어서면서 지역 주민들과 갈등을 빚고 있다. 학부모들의 민원을 접수한 경찰과 구청은 이 스튜디오를 점검했으나 현행법상 ‘교육환경 보호구역’ 제한 업종으로 볼 수 없다고 판단해 실질적 조처를 하지 못하고 있다.

26일 교육당국과 지역 주민들에 따르면 강남구 청담동 언북초등학교 인근 한 빌딩 지하에 지난해 3월부터 ‘엑셀 방송’ 전문 스튜디오가 입주했다. 엑셀 방송은 여러 여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 출연시켜 선정적인 춤을 추거나 자극적 행동을 하도록 한 뒤 후원금 순위를 엑셀(Excel) 문서처럼 정리해 보여주는 콘텐츠다. 국세청이 지난해 “사회규범을 어지럽히는 유해 콘텐츠”라며 ‘사이버 룸살롱’으로 규정한 바 있는 업종이다.

길거리에서 흡연하는 엑셀방송 BJ들. 연합뉴스

해당 스튜디오는 “(방문한 방송팀이) 매회 1억원이 넘는 수익을 올리고 있다”고 홍보하고 ‘섹시’ ‘노출’ 등의 표현으로 BJ 모집 공고를 올리기도 한 것으로 전해졌다.

한창 호기심이 많을 때인 학생들에게 이미 A기획사에 관한 소문은 파다했다. 5학년 안모(11)군은 “○○TV가 저기서 방송한다는 이야기를 들었다”며 “(여성 BJ들이) 짧은 옷을 입고 돌아다니면 불편하고 보기 안 좋다”고 말했다.

6학년 정모(12)양은 “일주일 전부터 지하에서 이상한 방송을 한다는 이야기를 들었다”며 “화장을 아주 진하게 한 남녀가 담배를 피우는 모습을 여러 번 봤다”고 전했다.

언제부턴가 선정적 옷차림의 여성들이 눈에 띄자 이상함을 느낀 학부모들은 뒤늦게 스튜디오의 정체를 알고 이달 중순부터 교육청과 학교, 구청 등에 잇달아 민원을 제기했다.

강남구는 교육청의 협조 요청을 받고 지난 23일 경찰·학교 관계자 등과 해당 스튜디오를 찾아 교육환경법·청소년보호법 위반 여부를 살피는 합동점검을 벌였다. 그러나 엑셀 방송 스튜디오를 막을 수 있는 법이 없는 탓에 건물 밖에서 흡연을 자제하고 BJ들의 외출 복장에 주의해달라고 요청하는 데 그쳤다.

교육환경법은 학교 경계에서 직선으로 200ｍ 이내 지역을 교육환경 보호구역으로 지정하고 학생의 보건·위생, 안전, 학습과 교육환경 보호를 침해하는 영업행위를 하지 못하도록 규정한다.

경찰과 구청은 스튜디오 내 밀폐된 공간이 확인되지 않는다는 이유로 여성가족부 고시에 따른 ‘청소년 유해업소’에도 해당하지 않는다고 판단했다.

강남구 관계자는 연합뉴스에 “공무원은 결국 법적 근거가 있어야 제재할 수 있는 건데 현재로서는 규정이 애매모호하니 또 다른 조처를 할 수 없다”고 말했다.

해당 스튜디오 인스타그램. 인스타그램 캡처

학교도 점검 이튿날 가정통신문을 보내 “아이들이 매일 지나는 통학로에서 발생한 불편 사항을 매우 엄중하게 인식하고 있다”며 “약속된 사항이 현장에서 잘 이행되는지 유관기관과 협력해 지속해 모니터링할 예정”이라고 밝혔다.

그러나 학교 앞에서 만난 한 학부모는 “눈에서 안 보이도록 숨기면 끝날 문제가아니라 성인방송 스튜디오가 학교 앞에서 버젓이 운영되고 있다는 게 납득되지 않는다”며 “노출이 심한 옷을 입고 밖에 나오지 말라는 것도 강제성이 없으니 더 이상 어떤 조처를 할 수 없다는 게 아니냐”고 했다.

전문가들은 빠르게 변화하는 기술의 속도에 맞춰 아이들의 유해환경 노출을 막을 수 있는 고민이 시급하다고 지적한다.

임명호 단국대학교 심리학과 교수는 “BJ 출연자들이 직간접적으로 노출되는 것만으로도 뇌와 심리가 발달 중인 초등학생에게는 심각한 영향을 줄 수 있다”며 “법적 규제가 문화의 속도를 따라잡지 못하고 있는 게 문제”라고 제언했다.

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