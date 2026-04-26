트럼프 만찬장서 총격… “용의자는 외로운 늑대”

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생했다. 트럼프 대통령 부부를 비롯한 주요 참석자들은 모두 무사하고, 총격범은 현장에서 체포됐다. 미국 내 정치적 분열이 심화하고, 외부적으로는 이란 전쟁이 진행 중인 가운데 트럼프 대통령을 겨냥한 공격이 가해지면서 파장이 커질 것으로 보인다.



AP통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다. 행사 도중 총성 여러 발이 들렸고, 곧바로 비밀경호국 요원이 뛰어들어와 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, J D 밴스 부통령 등 주요 인사를 대피시켰다.

황급히 현장 떠나는 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령(빨간 원)이 25일(현지시간) 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 도중 총격이 벌어지자 경호를 받으며 현장을 빠져나가고 있다. 현장에서 체포된 용의자는 산탄총, 권총, 칼 등 여러 종류의 무기를 지니고 있었던 것으로 밝혀졌다. 현장 촬영 영상 캡처, 로이터연합뉴스

총격은 만찬장 외부의 보안 검색 구역에서 발생한 것으로, 용의자는 현장에서 체포됐다. 미 언론은 용의자가 캘리포니아 출신 31세 콜 토머스 앨런이라고 보도했다.



백악관으로 이동한 뒤 트럼프 대통령은 기자회견을 열고 당시 상황에 대해 “한 남자가 여러 무기를 들고 보안검색대를 향해 돌진했고 매우 용감한 비밀경호국 요원들에 의해 제압됐다”며 “한 요원이 총에 맞았지만 매우 좋은 방탄조끼를 입고 있었던 덕분에 살 수 있었다”고 말했다. 트럼프 대통령은 용의자 앨런을 가리켜 “그들(수사당국)은 단독범행(lone wolf)이라고 생각하는 것 같다”며 “그는 정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람”이라고 전했다.



범행 동기가 ‘이란과 관련이 있는 것으로 보느냐’는 질문에 그는 “그렇게 생각하지 않는다”면서도 “하지만 알 수 없다. 우리는 (수사를 통해) 많은 것을 알게 될 것”이라고 말했다.

25일(현지시간) 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 총격을 가한 혐의로 체포된 콜 토마스 앨런. AP연합뉴스

트럼프 대통령에 대한 직접적인 위협은 대선 후보 당시인 2024년 7월을 포함해 이번이 3번째다. 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았지만 최근 잇따르는 정치적 폭력과 대통령 보안 문제를 우려하는 목소리가 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 “이번 사태는 미국을 괴롭히는 정치적 폭력 문제와 트럼프 대통령 경호가 충분한지에 대한 의문을 제기할 것”이라고 지적했다.



이재명 대통령은 이날 엑스(X)에 “백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없다”며 “트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다. 이어 “정치적 폭력은 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 위협이며, 어떠한 이유로도 결코 정당화될 수 없다”고 덧붙였다.

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