李 “엄단” 하루 만에… 주사기 매점매석 2차 단속

중동전쟁 여파로 주사기 수급 불안에 대한 우려가 커진 가운데 일부 판매 업체들이 매점매석을 해오다가 당국에 적발됐다. 식품의약품안전처는 주사기 유통 질서 교란 행위를 뿌리 뽑는다는 방침에 따라 2차 특별 단속에 나선다. 이재명 대통령은 “반사회적 행태는 엄중하게 단죄할 것”이라고 엄정 대응을 주문했다.

24일 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 열린 주사기 매점매석 1차 특별단속 결과 브리핑에서 단속된 주사기 동일 상품이 제품이 진열돼 있다. 연합뉴스

식약처는 27일부터 ‘주사기 매점매석 2차 특별 단속’을 실시한다고 26일 밝혔다.



식약처가 20∼22일 실시한 1차 특별 단속에서는 주사기 및 주사침 매점매석행위 금지 등에 관한 고시를 위반한 업체 32곳이 적발됐다. 월평균 판매량의 150%를 초과해 주사기를 5일 이상 보관하고 판매하지 않은 사례가 4곳, 특정 거래처에 과도하게 공급한 사례가 30곳으로 나타났다. 이 중 두 업체는 두 가지 위반행위를 동시에 저질렀다. 특히 한 업체는 주사기 13만개를 보유하고도 판매하지 않았는데, 식약처는 해당 물량을 온라인 쇼핑몰 등에 24시간 내 출고하도록 조치했다.

24일 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 김명호 식품의약품안전처 의료기기 안전국장이 주사기 매점매석 1차 특별단속 결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이번 2차 특별 단속은 입고량보다 판매량이 현저히 적은 업체, 재고량을 과다하게 보유하고 있는 업체, 1차 단속에서 적발된 업체, 자료 제출 미보고·허위보고 업체 등을 중심으로 실시한다. 오유경 식약처장은 “주사기 생산·판매·재고량 자료를 분석해 매점매석행위 금지 고시 위반이 의심되는 업체들을 지속해서 단속하고 있다”며 “불법행위에 대해서는 무관용 원칙으로 강력히 대응하겠다”고 말했다.



이 대통령은 전날 엑스(X)에 올린 글에서 “공동체의 위기를 이용해 위기를 악화시키며 돈벌이하는 이런 반사회적 행태는 엄중하게 단죄할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 해당 적발 사실을 다룬 언론 기사 링크를 공유하며 “지속적 단속은 물론 발각된 위반행위에 대해서는 신속한 수사와 엄벌, 최대치의 행정제재 등 최대한의 사후 조치를 내각에 지시했다”고 강조했다. 이어 “‘혼자 잘 살면 뭔 재민겨? 같이 삽시다’”라고 덧붙였다.

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