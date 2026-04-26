러, 北 파병기념관 준공식 대표단 파견… 쿠르스크 작전 1년 ‘북·러 혈맹’ 부각

북한이 항일 빨치산(항일유격대) 조선인민혁명군 창건 기념행사와 ‘쿠르스크 해방작전 종결 1주년’ 계기 북·러 협력을 잇달아 부각했다. 내부적으로는 군의 사상무장과 전투력 향상을, 대외적으로는 러시아와의 전략적 연대 강화에 방점을 둔 행보로 풀이된다.



조선중앙통신은 26일 김정은 국무위원장이 “전날 조선인민혁명군 창건 94돌을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단 관하 연합부대를 축하 방문하고 장병들을 격려했다”고 보도했다. 조선인민혁명군은 김일성 주석이 1932년 4월25일 노동자, 농민, 청년학생들을 주축으로 창건했다고 주장하는 항일 무장군사조직을 말한다.

박격포 사격경기 참관 김정은 북한 국무위원장(왼쪽 두번째)이 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞은 25일 진행된 인민군 각급 대연합부대 관하 경보병부대 사격경기를 참관하면서 군 간부들에게 지시를 하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

통신에 따르면 김 위원장은 부대에 건립된 김 주석의 업적을 새긴 현지지도사적비에 헌화하고 혁명사적관을 찾았다. 김 위원장은 “당중앙 결사옹위 구호가 전군에 선도적으로 울려 퍼지고, 붉은기중대운동의 봉화가 타올랐던 역사적 고장에 연합부대가 자리 잡고 있다”며 “자기의 혈통과 근본을 항시 자각하고 있는 사상의 강군만이 그 어떤 대적도 단호히 제압분쇄할 수 있다”고 강조했다.



김 위원장은 각급 대연합부대 관하 경보병부대 박격포병들의 사격경기도 참관했다. 노광철 국방상, 리영길 인민군 총참모장, 김성기 총정치국장 등이 김 위원장을 수행했다. 김 위원장은 전투력 강화를 위한 “훈련혁명의 열기가 계속 고조되고 있다”고 평가하며 “전투훈련은 우리 당의 군사전략사상과 주체전법의 제반 요구를 철저히 구현하여 적을 완전히 괴멸시킬 수 있는 전투력을 백방으로 다지는 데 중심을 두고 조직진행해야 한다”고 주문했다.



통신에 따르면 김 위원장이 박격포 사격경기를 참관한 같은 날 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장을 단장으로 하는 러시아 공식대표단이 평양에 도착했다. 해외군사작전(쿠르스크 전투) 전투위훈기념관 준공식 참석을 위해서다.



러시아 대표단은 옛 소련군을 추모하는 상징물인 해방탑을 찾아 묵념한 뒤 금수산영빈관에서 조용원 최고인민회의 상임위원장과 회담했다. 조 상임위원장은 “러시아 연방 지도부가 해외군사작전 전투위훈기념관 준공식에 고위급 대표단을 파견한 것은 해외작전부대 참전열사들의 빛나는 삶을 경건히 회억하며 그들의 영생을 기원하고 있는 우리 인민에 대한 전체 러시아 인민의 진심어린 지지와 경의심의 표시”라고 말했다.



볼로딘 의장은 “쿠르스크주에서 우크라이나 신나치스강점자들을 몰아내는 데 지원을 준 김정은 동지와 전체 조선 인민에게 진심으로 되는 사의를 표한다”고 화답했다.



북한과 러시아는 ‘쿠르스크 해방작전 종결’ 1주년을 고리로 고위급 인사 교류를 이어가고 있다. 쿠르스크는 러시아 서부지역으로, 러시아·우크라이나전쟁 주요 격전지 중 하나다. 한때 쿠르스크를 빼앗겼던 러시아는 지난해 4월26일 쿠르스크를 완전히 탈환했다고 발표하며 북한군의 쿠르스크 전투 참여 사실을 처음으로 확인했다.

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