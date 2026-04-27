[이코노 브리핑] NH투자증권, 각자대표 체제로 전환 외

NH투자증권, 각자대표 체제로 전환

NH투자증권이 기존 단독대표 체제에서 각자대표 체제로 전환하기로 결정했다고 26일 밝혔다. 종합투자계좌(IMA) 사업 진출 이후 기업 규모가 커지고 사업구조가 다변화함에 따라 자본시장 성장 국면에 능동적으로 대응하기 위한 것으로, 24일 이사회에서 이번 개편을 의결했다. NH투자증권은 조만간 임원후보추천위원회를 열어 사업 부문별 대표 후보 추천을 위한 절차를 개시하고, 핵심 사업 부문을 전문화한 책임경영 구조로 운영할 예정이다. 이를 통해 각 사업 부문의 실행력과 의사결정 속도를 높이고 고객자산 확대와 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 성장 기반을 강화할 방침이다.

농식품부, 14일간 한우 최대 50% 할인

농림축산식품부는 27일부터 14일간 농·축협 하나로마트와 주요 대형마트·온라인몰에서 ‘소(牛)프라이즈 대한민국 한우고기 할인행사’를 실시한다고 26일 밝혔다. 행사 기간은 한우장터가 27일부터 30일까지, 온·오프라인 매장의 경우 29일부터 다음달 10일까지다. 할인 대상은 소비자 선호도가 높고 수요가 많은 등심·양지·설도 등으로 업체별·부위·등급에 따라 정상가 대비 최대 50% 저렴하게 구매할 수 있다.

하나은행, 베트남 사업 강화 업무 협약

하나은행이 지난 23일 베트남 하노이에서 베트남투자개발은행(BIDV), 한국해외인프라도시개발공사(KIND)와 ‘베트남 및 해외 인프라 사업 협력을 위한 3자 간 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 이재명 대통령의 베트남 국빈방문을 계기로 열린 ‘한국-베트남 비즈니스 포럼’에서 체결됐다. 하나은행은 협약을 통해 인프라·에너지·도시개발·녹색 분야에서 전략적 파트너십을 구축한다.

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