전문가 심층 컨설팅으로 퇴직연금 완벽 관리 [재테크 특집]

KB증권은 영업점과 연금자산관리센터를 유기적으로 연계한 통합 연금고객관리 체계를 구축했다고 26일 밝혔다.



통합 연금고객관리 체계는 대면과 비대면을 결합한 상담시스템을 기반으로, 한 단계 진화된 연금 서비스를 제공한다. KB증권은 고객 맞춤형 1대1 자산관리 서비스를 강화해 최근 3년간 개인형퇴직연금(IRP) 적립금 성장률 1위를 기록했다. 금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 지난해 말 증권업계 기준 KB증권의 IRP 3년 연평균 성장률은 56%로, 업계 평균(38%)을 크게 상회했다.

대면과 비대면을 결합한 상담시스템을 기반으로 통합 연금고객관리 체계를 구축한 KB증권. KB증권 제공

KB증권의 ‘연금마스터 PB’는 개인의 재무 상황과 투자 성향에 적합한 맞춤형 연금 솔루션을 제시하고, 사후 관리까지 이어지는 관리 서비스를 제공한다. 개인·법인 고객을 구분해 전문 컨설팅 인력을 배치하고, 보다 체계적인 관리 시스템을 구축했다. 고난도 연금 이슈에 대해서는 연금그룹 소속 세무사, 노무사, 계리사 등 분야별 전문가가 직접 참여해 세제, 제도 변화, 수령 전략 등에 대한 심층 컨설팅을 제공한다.



비대면 상담 채널도 고도화했다. 연금자산관리센터의 프라임 PB 전화 상담을 비롯해 ‘KB M-able(마블)’ 앱의 상담 예약 기능을 통해 원하는 시간에 전문 상담원의 맞춤형 컨설팅을 받을 수 있도록 했다.

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