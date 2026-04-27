[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 27일 (월요일) 61년생, 싸게 사려다 더 잃는다

96년생: 현재 일은 내실에 신경쓰자. 84년생: 부지런하게 움직이면 이득이 있다. 72년생: 사소한 약속이라도 중하게 생각하자. 60년생: 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자. 48년생: 병주고 약주는 사람은 정리하자. 36년생: 밤길과 운전자는 차 조심하자.

97년생: 금전융통은 무난히 해결하겠다. 85년생: 지나치게 자신의 의견만 내세우지 마라. 73년생: 기차길에 돈 백원 주려다 몸을 다친다. 61년생: 할인물건조심 소탐대실의 운세다. 49년생: 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다. 37년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다.

98년생: 누구나 입장을 뒤바꿔 생각하자. 86년생: 생활에 작은 변화가 예상된다. 74년생: 자신의 입지를 탄탄하게 만들자. 62년생: 전후 관계를 고려하여 의사결정을 하자. 50년생: 상심이 크고 금전손실이 예상된다. 38년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자.

99년생: 품을 것과 버릴 것 확실히 구분할 것. 87년생: 일은 안 풀리고 마음만 조급해진다. 75년생: 기회는 험한 길 속에 있다. 63년생: 힘보다는 머리를 써야 한다. 51년생: 남의 것을 탐하지 않는 것이 도리다. 39년생: 일의 막힘이 자주 있다.

00년생: 즐겁고 희망찬 소식이 들려온다. 88년생: 기대한 일이 드디어 성사된다. 76년생: 협상에 상대방의 의중을 살피자. 64년생: 내적인 문제로 고민하는 일이 있다. 52년생: 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다. 40년생: 대체로 저조한 시점의 운이다. 28년생: 마음이 갑갑하니 목욕을 하라.

01년생: 거래가 확실하니 수익이 좋다. 89년생: 가족과의 다툼은 손해만 부른다. 77년생: 직업을 구할려면 서북방으로 가자. 65년생: 자만하지 말고 한번 더 확인하라. 53년생: 미우나 고우나 옆에 있는 이가 소중하다. 41년생: 가족에 어른 대접받기 힘들어진다. 29년생: 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다.

02년생: 인내하고 끈기 있게 노력해야 희망이 있다. 90년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 78년생: 자신의 과오를 인정한다는 것은 좋다. 66년생: 지체한다고 묘책이 생기는 것이 아니다. 54년생: 부부간에 불화가 나타난다. 42년생: 아무리 좋은 말도 자주하지 말자. 30년생: 계약이나 문서에 착오가 조심하라.

03년생: 서남방은 멀리 이동하면 해롭다. 91년생: 일은 감정을 배제하고 냉철하게 처리하라. 79년생: 부질없는 일에 매달리지 말자. 67년생: 마음을 넓게쓰면 덕이 온다. 55년생: 일단 부딪히는 것이 해결책이다. 43년생: 여성은 건강상의 문제에 조심하자. 31년생: 등산길에 부상을 주의할 것.

04년생: 경거망동하게 행동하지 마라. 92년생: 하는 일마다 손해가 따르니 주의하라. 80년생: 자연스러운 변화는 자신에게 득이다. 68년생: 정확하게 파악한 후에 말문을 열자. 56년생: 괜한 구설에 오르내리기 쉽다. 44년생: 집안에 액운이 있어니 조심하자. 32년생: 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

05년생: 동료와 작은 시비수 생긴다. 93년생: 큰 변화보다는 안정이 최고다. 81년생: 첫인상이 좋은 이성에 접해보자. 69년생: 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 57년생: 가슴에 단비가 내리는 운세다. 45년생: 가족중에 좋은 소식이 온다. 33년생: 도움 주는 이와의 언쟁 삼가야 한다.

06년생: 변동이나 새로운 일을 시작하라. 94년생: 겉치레보단 실속이 좋아야 한다. 82년생: 서남방에서 좋은 이성을 만난다. 70년생: 탄탄대로가 반대의 기운이 감돈다. 58년생: 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 46년생: 소란한 곳으로 향하지 말자. 34년생: 신용불량자는 구원이 나타난다.

95년생: 일에 맺고 끊음을 분명히 하라. 83년생: 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 71년생: 사적인 감정이라고 가볍게 생각지 말자. 59년생: 위아래로 살피는 것이 효과적이다. 47년생: 급하게 먹으면 체하기 마련이다. 35년생: 오늘 일은 동서방에서 구하라.

백운철학원

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