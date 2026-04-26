삼성전자 히트펌프 에어컨, 이탈리아 소비자 만족도 1위 석권

삼성전자는 히트펌프와 에어컨 등 냉난방 공조 제품이 독일 품질금융연구소(ITQF)가 진행한 조사에서 소비자 만족도 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.

삼성전자 히트펌프 솔루션 라이프스타일 이미지. 삼성전자 제공

ITQF가 127개 산업 1350여개 브랜드를 대상으로 소비자 약 64만명의 리뷰 데이터를 분석한 결과 삼성전자는 히트펌프 부문에서 3년 연속 1위를 차지했고, 에어컨 부문에선 6년 연속 1위에 올랐다.

히트펌프는 공기열과 전기를 활용해 실내 난방과 온수를 공급하는 난방 솔루션이다. 기존 가스보일러보다 탄소 배출량이 적고 에너지 효율이 높아 탄소중립을 추진하는 유럽 시장에서 주목받고 있다는 게 삼성전자 설명이다.

이번 조사에서 1위를 차지한 삼성전자의 EHS 올인원은 실외기 한 대로 공기 냉난방과 바닥 냉난방, 급탕까지 가능하고, 공기와 물을 활용해 공기·바닥 냉난방을 동시에 수행할 수 있다. 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 실외기 외부로 방출하지 않고, 재활용하는 기능을 탑재해 에너지 효율을 높였다.

출시 10주년을 맞은 삼성전자 무풍 에어컨은 사용 편의성과 에너지 효율에서 높은 평가를 받았다. 이 외에도 냉장고·세탁기 등 대형 가전과 진공청소기 부문에서 각각 6년, 5년 연속 1위를 차지했다.

삼성전자 이탈리아 법인 에또레 조바네 상무는 “삼성전자의 공조 제품에 대해 이탈리아 소비자들이 높은 신뢰를 보여준 결과”라고 말했다. 삼성전자는 히트펌프 보일러를 이달 국내에 출시해 국내 난방 전기화 사업을 본격화한다.

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