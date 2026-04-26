베자르가 남긴 관능美… 활화산처럼 타오르다

‘현대 발레의 혁명가’ 모리스 베자르(1927~2007)가 남긴 무용단 베자르 발레 로잔(BBL)이 25년 만에 서울 무대에 섰다. 베자르 사후 후예들은 어떻게 위대한 안무가의 유산과 정신을 지켜가고 있는가. BBL은 25일 서울 GS아트센터에서 열린 공연에서 ‘햄릿’과 ‘불새’, 그리고 ‘볼레로’로 그 답을 보여줬다.

‘햄릿’의 한 장면. 인아츠프로덕션 제공

◆발레로 태어난 ‘햄릿’



BBL은 최신작으로 이날 공연을 시작했다. 슬로베니아 출신 안무가 발렌티나 투르쿠가 2024년 로잔에서 초연한 한 시간짜리 발레극 ‘햄릿’이다. 복수를 요구하는 부왕 망령에 홀려 파멸하고 마는 덴마크 왕자 이야기를 무용수들은 광기와 열정, 빛과 어둠으로 풀어냈다. 흰 벽을 배경으로 11인의 무용수가 검은 정장과 드레스 차림으로 플라스틱 의자에 나란히 앉아 시작한 무대에선 빈 의자들, 대형 팬에 휘날리는 비닐 터널, 날것의 조명 등이 미장센을 만들며 인물의 내면을 더 적나라하게 드러냈다. 막스 리히터의 미니멀한 음악이 잠잠히 흐르다 시가렛 에프터 섹스의 선율이 스며드는 순간 햄릿과 오필리아가 짧은 안식을 만들어내고, 오필리아의 죽음에 거트루드가 내지른 비명 등 음악과 서사가 절묘하게 맞물리는 연출력이 돋보였다.



BBL의 유일한 한국 단원 이민경이 맡은 오필리아는 감정의 흐름이 잘 드러나는 춤으로 갈채를 받았다. 특히 오필리아의 죽음과 그 후 레아티즈와의 2인무로 이어지는 장면이 강렬했다. 거트루드 역의 솔렌 뷔렐도 뛰어난 기량으로 시선을 사로잡았다. 줄리앙 파브로 예술감독이 직접 연기한 망령은 쓰러진 햄릿을 자신의 바바리코트 위에 눕혀 퇴장하는 것으로 비극을 완성시켰다. 힘 있는 서사가 세련된 무용 언어로 펼쳐진 ‘햄릿’은 BBL이 고전 계승을 넘어 동시대 창작에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 증명했다.



2부 첫 무대는 베자르가 1970년 파리에서 초연한 ‘불새’였다. 마치 동화 같은 무용극이었다. 검푸른 인민복의 파르티잔 열 명 사이로 붉은 레오타드를 입은 불새 한 마리가 날아들어 불씨를 나눠주고 함께 춤을 추다 힘을 잃고 쓰러진다. 위기의 순간 뒤편 장막이 열리며 붉은 레오타드의 군무진이 강렬한 카리스마를 쏟아내는 불사조와 함께 등장했다. 날개를 끌어모아 축적한 에너지를 분출하며 도약하는 무용수들의 모습은 직관적으로 각인됐다. 불사조가 불새를 되살리는 장면은 베자르가 68혁명의 기운을 담아 선언했던 “불새는 재에서 부활하는 불사조다”라는 낙관적 시대 인식이 춤의 언어로 구현되는 순간이었다. 불새와 불사조가 하나로 합해지며 만들어낸 장관이 마지막 무대를 채웠다. 원초적 춤으로 만들어낸 직관적 서사가 인상적인 무대였다.

베자르 발레 로잔 내한 공연에서 김기민(가운데)이 모리스 베자르의 대표작 ‘볼레로’의 주역으로 군무진과 함께 두 팔을 하늘로 뻗어올리고 있다. 인아츠프로덕션 제공

◆김기민 표 ‘볼레로’



BBL 내한 공연 피날레는 우리나라가 낳은 발레스타 김기민이 장식했다. 어둠 속에서 붉은 원형 탁자 위에 홀로 선 김기민 손이 큰 호를 그리며 움직이는 것으로 베자르가 남긴 걸작 ‘볼레로’가 시작됐다. 1961년 초연 이래 최고의 무용수만이 설 수 있는 원탁에 우리나라 무용수가 올라선 건 처음이다. 15분간 홀로 무대를 이끌어가야 하는 이 작품의 주역 ‘멜로디’가 감당해야 할 압력과 재능은 다른 무대와 차원이 다르다. 1976년 남성으로는 처음으로 이 역을 수행한 조르주 돈은 38명의 군무를 원탁으로 끌어당기는 강렬한 자력(磁力) 같은 카리스마와 특유의 관능미로 기억된다. 최정상급 발레리나로 활약하다 50세 때 원탁에 처음 올라선 마야 플리세츠카야는 테크닉보다 존재감과 극적 호흡으로 멜로디를 장악했다. 또 다른 최정상 발레리나 실비 길렘은 정지와 미세한 파동을 긴 라인으로 크게 보이게 만드는 절제된 강도로 승부했다.



마린스키 발레단 동양인 최초 수석무용수로 활약 중인 김기민 역시 자신만의 카리스마와 에너지로 빚은 ‘볼레로’를 선보였다. BBL에서 조르주 돈의 계보를 잇는 계승자로 평가받아온 현 예술감독 줄리앙 파브로에게서 ‘멜로디’ 역을 전수받은 김기민은 초반에는 원전에 충실했다. 점프와 그랑 바뜨망 등 동작성이 큰 움직임과, 두 발을 모아 골반을 미는 고관절 동작을 일정한 속도로 반복하며 에너지를 차곡차곡 쌓았다.



후반부 라벨의 ‘볼레로’ 특유의 크레셴도가 임계점에 다가서자 김기민은 억눌러온 에너지를 단번에 해방시켰다. 관능을 앞세우지 않고 힘의 폭발로 절정을 만들어내며 자신만의 볼레로를 췄다. 주역을 지켜보던 군무진이 하나둘 일어서고, 붉은 탁자로 밀려들어 김기민을 높이 들어올리며 수십 개의 손이 하늘로 뻗어오르는 순간, 베자르의 제의(祭儀)가 완성됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지