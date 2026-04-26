원도심 중심… GTX-B노선 개통 앞둬 [부동산 특집]

현대엔지니어링이 다음달 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’(사진)를 분양한다.

‘힐스테이트 구월아트파크’는 인천 원도심 중심 입지로 지하 6층∼지상 최고 39층 4개동 총 496가구로 구성된다. 타입별로는 △84㎡A 248가구 △84㎡B 124가구 △101㎡ 124가구다. 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지인 데다 GTX-B 노선이 개통되면 여의도와 서울역 등 서울 도심 주요지역을 20∼30분내로 이동할 수 있다. 단지 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원과 승학산, 인천애뜰 등이 자리한다. 옛 구월 농수산물시장부지를 복합타운으로 개발하는 사업도 인근에서 추진 중이다.

힐스테이트 관계자는 “인천을 대표하는 원도심 중심 입지와 힐스테이트 브랜드의 만남이란 점에서 수요자 기대감이 크다”며 “인천 원도심 변화를 본격화하는 마중물이 될 랜드마크 단지를 선보이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지