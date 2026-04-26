골프연습장·게스트하우스 갖춘 더블역세권 단지 [부동산 특집]

DL이앤씨가 경기 부천시에서 소사3구역 재개발 정비사업을 거쳐 탄생한 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’(사진)를 분양한다. ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’는 지하 3층∼지상 38층 13개동 총 1649가구로 조성되며, 이 중 전용면적 59∼84㎡ 897가구를 일반분양할 예정이다. 면적별로는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구다.

단지 앞에는 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 자리한다. 2031년에 개통을 앞둔 GTX-B 노선이 정차하는 부천종합운동장역과는 한 정거장 떨어져 있다. 단지 내에는 게스트하우스와 골프연습장, 미니짐 등 커뮤니티시설 등이 배치된다. 부천이 비규제지역이란 점도 주목된다. 수도권에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입기간 12개월 경과, 지역별?면적별 예치금액 조건을 충족한 경우 세대주와 세대원 모두 1순위 청약이 가능하다. 전매제한은 1년이며 재당첨 제한이나 거주의무기간이 없다. 견본주택은 경기 부천시 원미구 소사동 48-21번지 일대에 마련됐다.

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