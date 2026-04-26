직주근접 최대 강점… 쇼핑몰·문화시설도 인접 [부동산 특집]

입지·인프라 좋은 알짜 신축단지 찾아볼까 최근 분양시장은 입지와 가격을 넘어 ‘생활의 질’과 ‘미래 가치’를 함께 고려하는 방향으로 진화하고 있다. 커뮤니티 시설 고급화와 스마트 헬스케어, 인공지능(AI)·로보틱스 기술 접목 등 주거 서비스의 혁신이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다. 이달 서울 및 수도권을 중심으로 교통망과 학군뿐 아니라 커뮤니티 시설 등을 두루 갖춘 주요 건설사 브랜드가 줄줄이 분양을 이어간다. 변화하는 라이프스타일에 맞춘 차별화된 설계와 브랜드 가치가 결합하며 주택은 단순한 거주 공간을 넘어 일상과 경험을 확장하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

롯데건설이 시공하고 시행사 지윰21이 분양하는 ‘정동 롯데캐슬 136’(사진)이 견본주택을 열고 분양을 시작했다.



이 단지는 서울 중구 순화동 일대에 지하 7층~지상 20층, 1개 동 규모로 조성된다. 전용면적 59㎡ 공동주택 102가구와 118~119㎡ 오피스텔 34실로 구성되며, 이 중 공동주택 62가구와 오피스텔 34실이 일반분양된다. 전용면적별로 일반분양은 공동주택 △59㎡A 33가구 △59㎡B 13가구 △59㎡C 16가구, 오피스텔 △118㎡ 17실 △119㎡ 17실이다.



시청·광화문·서울역 등 주요 업무지구와 가까워 직주근접성이 뛰어나다. 반경 1km 내 지하철 1·2·4·5호선과 공항철도, 수도권광역급행철도(GTX)-A 등을 이용할 수 있으며, 문화시설과 대형 쇼핑시설, 병원 등 생활 인프라도 갖췄다. 단지에는 피트니스센터와 골프연습장 등 커뮤니티 시설이 조성되며 일부 평면에는 드레스룸과 펜트리 등 수납공간이 마련된다. 아파트형 주택과 오피스텔로 구성된 비규제 상품으로 실거주 의무와 재당첨 제한이 없고 청약통장 없이 신청할 수 있다. 오피스텔은 지난 22일 청약을 마쳤고, 공동주택은 27일 청약을 진행한다. 입주는 2027년 4월 예정이다.

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