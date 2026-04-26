김성수 "홀로 키운 딸 수능 2관왕, 미대 학비 보탠다며 알바해"

그룹 쿨 김성수가 홀로 키운 딸의 근황을 전했다.

25일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 '잘 키운 딸 하나 열 아들 이긴다'라는 주제로 이야기를 나눴다.

그룹 쿨 김성수. MBN 제공

이날 김성수는 딸을 잘 키웠다는 자부심이 있다며 "잔소리를 안 했는데도 알아서 스스로 중고등학교 한 번도 지각없이 결석 없이 출근했다"고 말했다.

이어 "딸이 작년에 수능을 봐서 2관왕을 했다. 두 군데에 붙었다"며 "가슴이 벅차올랐다. 미술로 들어가서 잘 다니고 있다"고 밝혔다.

그는 "아침에 수능 보라고 데려다주고 끝날 때까지 첫 무대를 할 때보다 더 떨렸다"며 "지금은 자기가 등록금 보탠다고 알바를 한다. 이런 딸이 있을까"라고 자랑했다.

그러면서 "하교하면 하교했다고 전화 오고, 제가 모임 있으면 '아빠 언제 와?' 술 많이 먹지 마' 그런다"고 전했다.

한편 김성수는 2004년 결혼해 딸을 얻었지만 2010년 이혼했다. 2012년 전처가 사망하며 딸을 홀로 키웠다.

<뉴시스>

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