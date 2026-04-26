김수용, 귓볼 주름 없애고자 피어싱…"더 늘릴 것"

코미디언 김수용이 피어싱을 더 늘리겠다고 선언했다.

26일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '시즌1은 여기까지입니다. 시즌2로 돌아오겠습니다…꼭'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

코미디언 김수용. 유튜브 채널 '조동아리' 화면 캡처

영상에서 김용만, 지석진, 김수용은 시즌1 종영 소감을 나눴다.

김수용은 "시즌2를 하게 된다면 더욱 많은 피어싱으로 찾아오겠다. 현재 귀에 피어싱이 5개"라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 김용만은 "그 사이 또 늘었다"며 놀라움을 드러냈다.

앞서 김수용은 지난 15일 MBC 표준FM '박준형, 박영진의 2시만세'에 출연해 피어싱을 하게 된 이유를 설명했다.

그는 "사람들이 귓볼 주름이 있으면 심혈관이 뭐 어떻다 하면서 자꾸 내 귀를 쳐다보더라. 안 되겠다 싶어 피어싱을 해서 주름을 펴자고 생각해서 하게 됐다"며 "효과가 있으면 반대쪽도 할 생각"이라고 말했다.

김수용은 지난해 11월 경기 가평에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 급성 심근경색으로 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다.

그는 약 20분간 심정지 상태에 빠졌으나, 현장에 있던 배우 임현준, 코미디언 김숙, 그의 매니저의 발 빠른 대응으로 골든타임을 확보했고, 이송 중 의식을 회복한 것으로 알려졌다

<뉴시스>

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