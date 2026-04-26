전북교육청, 난치병 학생 치료비 최대 500만원 지원

전북도교육청이 난치병으로 장기간 치료가 필요한 학생과 학부모의 경제적 부담을 덜기 위해 치료비 지원에 나선다.

전북도교육청은 난치병 학생의 건강권과 학습권을 동시에 보장하기 위해 치료비 지원을 올해도 이어간다고 26일 밝혔다. 이 사업은 2024년부터 추진해 오고 있다.

전북도교육청

지원 대상은 도내 유치원과 초·중·고, 특수학교에 재학 중이거나 유예·휴학 중인 난치병 학생으로, 암과 심·뇌혈관 질환, 제1형 당뇨, 희귀·중증난치질환 등을 앓고 있는 경우다.

지원 금액은 1인당 최대 500만원으로, 올해 발생한 난치병 관련 수술·입원치료 비용 가운데 본인부담금의 90%를 지원한다. 제1형 당뇨 학생의 경우 소모성 재료와 관리기기 구입비도 동일한 기준으로 지원받을 수 있다. 다만, 국민건강보험공단이나 보건소, 민간 보험 등 다른 기관에서 이미 지원받은 금액은 제외되며, 중복 지원은 불가하다.

신청 기간은 다음달 11일부터 1개월 간이며, 학생 또는 보호자가 학교나 도교육청 문예체건강과를 통해 신청하면 된다. 이후 서류 검토와 중복지원 여부 확인, 난치병학생위원회 심의를 거쳐 오는 9월부터 지원금이 지급될 예정이다.

도교육청은 신청 누락을 방지하기 위해 학교와 가정을 대상으로 적극적인 안내에 나설 계획이다. 전북도교육청 관계자는 “난치병 학생들이 치료로 인해 학업을 포기하지 않도록 돕는 것이 중요하다”며 “의료비 부담을 줄이고 모든 학생이 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 확대할 계획”이라고 말했다.

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