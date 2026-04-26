가정연합, ‘쌀 화환’ 나눔 정례화…서울 취약계층에 쌀 32포 전달

세계평화통일가정연합(이하 가정연합)은 24일 서울 동작구 흑석종합사회복지관과 성북구 삼태기마을 등 서울 관내 취약계층 22가구와 복지시설 2개소에 10㎏ 쌀 32포를 전달하고 배식 봉사를 진행했다. 지원 대상은 기초생활수급자, 다문화가정, 한부모가정, 독거노인, 장애인 가정 등이다. 가정연합은 사회봉사를 일상화·본격화하기 위해 최근 사회공헌국을 신설했다.

가정연합은 쌀 4포를 성북구 삼태기마을 ‘신마을식당’에 전달했다.

이번 활동은 일회용 소모품인 꽃 화환 대신 ‘쌀 화환’을 받아 지역사회에 기부하는 나눔 프로젝트의 첫 번째 실천이다. 가정연합은 앞서 경기도 파주 원전(공원묘지) 한식(寒食) 행사 때 세계일보, 선문대학교, ㈜일화 등 유관 기관과 기업으로부터 화환 대신 기증받은 쌀 10㎏ 32포 전량을 나눔으로 전환했다.

복지시설에 전달된 쌀 10포 가운데 6포는 흑석종합사회복지관의 도시락 배달 사업에 사용되며, 나머지 4포는 성북구 삼태기마을 ‘신마을식당’에 지원됐다. 신마을식당은 격주로 저소득 주민에게 2000원에 식사를 제공하는 나눔 공간으로, 다음 달 운영 3주년을 맞는다. 이날 가정연합 봉사자 7명은 식당을 찾은 주민 50여 명을 위해 식사 준비와 배식을 돕기도 했다.

가정연합은 서울 흑석종합사회복지관에 쌀 6포를 전달해 도시락 배달 사업에 활용토록 했다.

삼태기마을에서 3년간 식사 나눔에 참여해 온 가정연합 소속 일본인 봉사자는 “함께 밥을 짓고 나르는 과정에서 국적을 넘어 진정한 이웃이 되었다는 보람을 느낀다”고 소회를 밝혔다. 가정연합 사회공헌국 관계자는 “이번 쌀 화환 나눔을 시작으로 향후 주요 행사를 나눔과 연계해 정례화할 계획”이라며 “지원 대상을 전국으로 확대해 실질적인 사회공헌에 앞장서겠다”고 말했다.

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