트럼프 “용의자 단독 범행…이란과 무관할 것으로 생각”

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단(WHCA) 연례 만찬 행사 도중 총격 사건이 발생했으나, 용의자는 현장에서 제압돼 체포됐다. 트럼프 대통령은 사건이 이란과는 무관하며 ‘단독 범행’ 가능성에 무게를 뒀다.

트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건의 용의자인 콜 토마스 앨런의 근접 사진을 공개했다. 트루스 소셜 캡처

사건은 25일(현지시간) 오후 8시 30분쯤 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 외부 보안 검색 구역에서 발생했다. 산탄총 등으로 무장한 남성이 보안 검색대를 향해 돌진하며 비밀경호국 요원을 향해 발포했고, 요원들이 즉각 대응해 용의자를 제압했다. 이 과정에서 보안요원 1명이 총격을 받았지만 방탄조끼 덕분에 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

행사장 내부에서는 총성과 함께 “엎드려”라는 외침이 이어졌고, 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 피한 뒤 비밀경호국의 호위를 받아 긴급 대피했다. 참석자 약 2600명도 일시적으로 대피했으며 추가 인명 피해는 없었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(미 동부 현지시간) 밤 백악관에서 기자회견을 진행하는 모습. 백악관 유튜브 채널 ‘The White House’ 생중계 영상 갈무리

트럼프 대통령은 사건 직후 백악관에서 기자회견을 열고 “용의자가 여러 개의 무기를 소지한 채 보안 검색대로 돌진했지만 만찬장에 접근하기 전에 제압됐다”고 밝혔다. 이어 “단독 범행으로 보인다”며 “이란 전쟁과 관련됐다고 생각하지 않는다”고 말했다. 다만 “내가 표적이었을 가능성도 있다”고 덧붙였다.

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