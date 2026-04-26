신동빈 롯데 회장, 베트남 사업 점검… “신사업 개척 힘써달라”

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영에 나섰다. 핵심 사업 점검과 함께 베트남 정부와의 협력 강화에 나서며 글로벌사업 확대에 속도를 내는 모습이다.
26일 롯데그룹에 따르면 신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사 사업현황을 보고 받고 현장을 점검했다. 이날 방문에는 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장도 함께했다.
롯데몰 웨스트레이크는 2023년 9월 오픈한 대형 복합몰로 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔, 롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 주요 계열사가 입점해 있다. 지난달까지 누적 방문객 수 3000만명을 기록하며 ‘K리테일’ 성공 모델로 평가받고 있다. 누적 매출은 작년 말 기준 6000억원에 달한다. 올해는 1조원 돌파가 기대된다.
신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가는 것은 굉장히 고무적으로 생각한다”며 “기존 주력 사업은시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재 산업, 선진 물류등 신사업 개척에도 힘써달라”고 당부했다.
신 회장은 또 롯데몰 웨스트레이크 내에 마련된 유소년 축구 예능 TV프로그램 ‘Cau Thu Nhi'(까우투니)’ 홍보관을 방문했다. ‘까우투니’는 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 기획·제작하는 TV 프로그램이다.
신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독과도 만났다.
앞서 신 회장은 지난 22일에는 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 또 안 쏘당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사와 잇달아 만나 도시 개발과 투자협력 방안을 논의했다.
신 회장은 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문과 관련해 국빈 만찬과 비즈니스 포럼 등 공식 일정을 소화했다.
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