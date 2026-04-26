신동빈 롯데 회장, 베트남 사업 점검… “신사업 개척 힘써달라”

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영에 나섰다. 핵심 사업 점검과 함께 베트남 정부와의 협력 강화에 나서며 글로벌사업 확대에 속도를 내는 모습이다.

26일 롯데그룹에 따르면 신 회장은 지난 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사 사업현황을 보고 받고 현장을 점검했다. 이날 방문에는 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장도 함께했다.

신동빈 롯데그룹 회장이 23일 베트남 하노이에 위치한 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다. 신 회장(오른쪽 두번째)이 롯데몰 웨스트레이크 하노이의 롯데몰과 롯데마트 매장을 시찰하고 있다. 롯데그룹 제공

롯데몰 웨스트레이크는 2023년 9월 오픈한 대형 복합몰로 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔, 롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 주요 계열사가 입점해 있다. 지난달까지 누적 방문객 수 3000만명을 기록하며 ‘K리테일’ 성공 모델로 평가받고 있다. 누적 매출은 작년 말 기준 6000억원에 달한다. 올해는 1조원 돌파가 기대된다.

신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가는 것은 굉장히 고무적으로 생각한다”며 “기존 주력 사업은시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재 산업, 선진 물류등 신사업 개척에도 힘써달라”고 당부했다.

신 회장은 또 롯데몰 웨스트레이크 내에 마련된 유소년 축구 예능 TV프로그램 ‘Cau Thu Nhi'(까우투니)’ 홍보관을 방문했다. ‘까우투니’는 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 기획·제작하는 TV 프로그램이다.

신동빈(오른쪽 두번째) 롯데그룹 회장이 23일 베트남 하노이에 있는 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾아 롯데마트 매장을 시찰하고 있다. 롯데그룹 제공

신 회장은 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독과도 만났다.

앞서 신 회장은 지난 22일에는 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 또 안 쏘당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사와 잇달아 만나 도시 개발과 투자협력 방안을 논의했다.

신 회장은 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문과 관련해 국빈 만찬과 비즈니스 포럼 등 공식 일정을 소화했다.

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