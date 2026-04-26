영진전문대학, 전문기술석사 과정 2개 신규 인가…고숙련 인재 양성 ‘속도’

대구 영진전문대학교가 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX) 시대를 이끌 고숙련 전문기술 인재 양성에 박차를 가한다.

26일 대학에 따르면. 최근 교육부로부터 2027학년도 ‘아트미디어 전문기술석사’와 ‘간호학과 통합임상안전관리 전문기술석사’ 과정을 신규 인가받았다. 2021년 지역 전문대 중 유일하게 전문기술석사 과정 운영 대학으로 선정된 데 이어, 이번에 2개 과정을 추가하며 총 3개의 석사 과정을 운영하게 됐다.

이번에 신설하는 ‘아트미디어 전문기술석사’ 과정은 생성형 AI와 DX 기술을 창작 현장에 즉각 투입할 수 있는 실무형 글로벌 콘텐츠 전문가 양성에 초점을 맞춘다. 단순 학위 취득을 넘어 지역 콘텐츠 산업의 디지털 혁신을 주도할 ‘마이스터’를 길러내겠다는 계획이다.

김광호 아트미디어계열부장은 “지금까지 콘텐츠 제작이 창작자의 개인적 경험과 감각에 의존했다면 이제는 생성형 AI 기반 공정 자동화와 데이터 기반 의사결정이 필수인 시대”라며 “지역 기업의 DX 전환을 지원하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 마이스터 양성에 집중하겠다”고 강조했다.

보건의료 분야 혁신을 위한 ‘간호학과 통합임상안전관리 전문기술석사’ 과정도 주목받고 있다. 대구∙경북 지역의 높은 의료 수요에 발맞춰 감염 관리, 환자 안전, 데이터 기반 임상 판단 역량을 갖춘 고숙련 간호 인력을 배출하는 것이 목표다.

백주연 간호학과장은 “의료기관 인증평가 등 갈수록 높아지는 질 관리 기준에 대응하려면 현장을 꿰뚫는 전문가가 필요하다”며 “임상 현장의 복잡한 문제를 과학적으로 해결할 수 있는 인재를 키워 지역 보건의료 혁신을 주도할 것”이라고 밝혔다.

최재영 총장은 “전문기술석사과정 확대는 대학이 추진해온 ‘현장 맞춤형 주문식교육’을 고숙련 인재 양성 체계로 한 단계 도약시키는 전환점”이라며 “AI∙DX 기반 콘텐츠 산업과 지역 보건의료 분야에서 요구하는 최고 수준의 실무형 인재를 집중 양성해 산업 경쟁력 강화와 지역 혁신을 선도하겠다”고 밝혔다.

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