백악관 기자단 만찬장 총성에 트럼프 피신…총격범 체포

백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 대응하는 경호인력. AP연합뉴스

25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사에서 총격으로 추정되는 큰 폭음이 들리고 트럼프 대통령이 급히 피신하는 사건이 벌어졌다.

트럼프 대통령은 이날 오후 8시쯤 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다.

행사 중 행사장 어디에선가 큰 폭음이 들려왔고 무대 위에 마련된 테이블에 앉아 있던 트럼프 대통령과 다른 인사들은 테이블 아래로 몸을 숙인 뒤 피신했다.

트럼프 대통령은 아무런 부상 정황을 보이지 않은 것으로 전해졌다.

비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 오후 9시 20분쯤 트루스소셜을 통해 “비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다”라며 “총격범은 체포됐다”고 밝혔다.

이어 “DC의 파란만장한 밤”이라며 “나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것”이라고 말했다.

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