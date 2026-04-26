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백악관 기자단 만찬장 총성에 트럼프 피신…총격범 체포

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 대응하는 경호인력. AP연합뉴스
백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 대응하는 경호인력. AP연합뉴스

25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사에서 총격으로 추정되는 큰 폭음이 들리고 트럼프 대통령이 급히 피신하는 사건이 벌어졌다.

 

트럼프 대통령은 이날 오후 8시쯤 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다.

 

행사 중 행사장 어디에선가 큰 폭음이 들려왔고 무대 위에 마련된 테이블에 앉아 있던 트럼프 대통령과 다른 인사들은 테이블 아래로 몸을 숙인 뒤 피신했다.

 

트럼프 대통령은 아무런 부상 정황을 보이지 않은 것으로 전해졌다.

 

비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다.

 

트럼프 대통령은 오후 9시 20분쯤 트루스소셜을 통해 “비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다”라며 “총격범은 체포됐다”고 밝혔다.

 

이어 “DC의 파란만장한 밤”이라며 “나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것”이라고 말했다.


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