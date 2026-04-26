서울 한낮 26도 ‘초여름’ 더위…남해안 등 소나기 [오늘날씨]

일요일인 26일은 중부지방을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 20도 안팎으로 크겠다.

서울 청계천에서 시민들이 서울야외도서관 '책읽는 맑은냇가'를 찾아 책을 읽거나 산책을 하며 그늘에서 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저 기온은 5~15도, 낮 최고 기온은 20~26도로 예보됐다. 이날 아침 기온은 평년(최저 5~11도)과 비슷하거나 조금 높겠고 낮 기온은 평년(최고 18~22도)보다 높겠다.

주요 도시 아침 최저 기온은 △서울 11도 △인천 10도 △춘천 8도 △강릉 15도 △대전 10도 △대구 10도 △전주 9도 △광주 10도 △부산 13도 △제주 14도로 예상된다.

낮 최고 기온은 △서울 26도 △인천 21도 △춘천 26도 △강릉 25도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 23도 △광주 23도 △부산 22도 △제주 19도일 것으로 보인다.

하늘은 동해상의 고기압과 제주 남쪽 해상 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠다. 전국이 대체로 맑겠고, 전남과 경남권은 오전부터 오후 사이 가끔 구름 많겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다.

건조특보가 발효된 중부지방과 전북 북부, 경북권은 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

오전부터 저녁 사이 전남 남부와 경남권, 경북 남부 동해안에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 △전남 남부 5~10㎜ △부산·울산·경남 5~10㎜ △경북 남부 동해안 5㎜ 안팎이다.

제주도 남쪽 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’ 수준으로 예보됐다.

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