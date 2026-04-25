러, 또 우크라에 드론·미사일 대규모 공격…사상자 속출

러시아가 밤새 또 우크라이나 전역을 겨냥한 대규모 공세를 벌여 사상자가 속출했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 소셜미디어에 밤새 러시아의 공격으로 4명이 사망하고 30명 이상이 다쳤다고 밝혔다.

25일 우크라이나 드니프로에서 구조대원들이 러시아의 공격으로 파괴된 건물의 잔해를 치우고 있는 모습. AP연합

우크라이나 공군에 따르면 러시아는 전날 밤부터 이날 새벽까지 드론 619대와 미사일 47기를 발사했다. 드니프로를 중심으로 오데사, 하르키우, 체르니히우 등 지역이 타깃이 됐고 주거용 건물, 에너지 시설 등 주로 민간 시설들이 피해를 본 것으로 드러났다.

젤렌스키 대통령은 “러시아의 군수 산업 역량을 제한하는 제재가 필요하다”며 이를 위해 유럽연합(EU)과 접촉하고 있다고 밝혔다. 러시아는 최근 새벽뿐만 아니라 대낮에도 드론·미사일을 쏟아부으며 공세 수위를 높이고 있다.

미국이 중재하는 러시아와 우크라이나 간 종전 협상은 중동 사태로 중단된 상태다. 미국이 이란과 협상에 집중하면서 당분간 종전 협상 재개는 어려울 것으로 보인다.

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