[속보] 홍준표 “숙주 옮겨 다니는 에일리언 정치인, 말로 비참할 것”

홍준표 전 대구시장이 “숙주를 옮겨 다니며 성장하는 그런 비열한 정치인은 언제나 말로가 비참해진다”고 비판했다.

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍 전 시장은 25일 자신의 페이스북을 통해 “에일리언 정치라는 말이 최근 유행한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “시고니 위버가 열연했던 외계인 영화 에일리언에서 따온 말”이라며 “숙주에 들어가서 일정 수준으로 자라면 숙주를 뚫고 나와 숙주를 사망에 이르게 하는 에일리언에 비유해 그런 정치 행각을 보이는 사람들을 가리키는 말”이라고 설명했다.

이어 “에일리언 정치, 숙주 정치를 하는 사람들은 멀리는 3김 시대에도 있었고 최근에도 여야에서 종종 볼 수 있다”고 말했다.

그러면서 “정치는 자기 힘으로 자기 능력으로 성장해야 탄탄한 미래가 보이는 정치인이 된다”며 “시고니 위버는 에일리언의 숙주였지만 에일리언에 당하지 않았던 유일한 예외였다”고 덧붙였다.

홍 전 시장의 발언은 6·3 지방선거을 앞두고 내홍을 겪고 있는 국민의힘 의원 일부를 저격한 것이라는 해석도 나온다.

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