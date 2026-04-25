"해상 규정 위반" 이란, 호르무즈 해협서 미군 협력 의심 선박 나포

이란 이슬람혁명수비대 해군이 미군과 협력한 것으로 의심되는 선박을 나포했다고 이란 타스님 통신이 24일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 혁명수비대는 이날 해상 규정 위반을 이유로 에파미노데스(EPAMINODES)호를 나포했다.

지난 21일 이란 혁명수비대(IRGC) 해군 고속정이 화물선에 접근하는 모습. AP연합

혁명수비대 해군은 “지난 6개월간 정보 모니터링을 한 결과, 이 선박이 미국 항구를 여러 차례 방문한 사실을 확인했다”며 “그동안 여러 차례 경고를 무시하고 반복적으로 해상 규정을 위반함에 따라 나포했다”고 밝혔다.

이번 선박 나포는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 이란 해상 봉쇄로 양측간의 긴장이 고조되는 가운데 벌어졌다. 앞서 이란 혁명수비대는 22일 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 통항하려 했다며 선박 3척을 나포했다.

미국은 해상 봉쇄를 시작하기 전 이란 항구를 떠난 이란의 ‘암흑 선단’(dark fleet·국제 제재를 피해 가며 원유 등의 불법 수송에 관여하는 유조선 등 선박 집단)선박 2척을 인도·태평양 지역에서 나포한 바 있다.

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