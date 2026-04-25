종합특검, 검찰 내부망 ‘이프로스’ 서버 야간 압수수색

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병)에 이어 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 심우정 전 검찰총장의 12·3 비상계엄 관여 의혹 관련 검찰 내부망인 ‘이프로스’ 서버를 압수수색했다.

심우정 전 검찰총장. 뉴시스

종합특검팀은 24일 오후 광주 서구 소재 대검찰청 이프로스 서버에 대한 압수수색영장을 야간 집행했다고 25일 밝혔다. 이프로스 서버 전체에 대한 압수수색 영장 집행은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

종합특검팀은 “형사소송법상 절차 준수를 위해 영장 집행 시작 시간이 늦어졌다. 심야에 이르러 영장 집행을 중지하고 압수수색 집행 팀은 철수했다”며 “추후 영장 집행을 계속할 계획”이라고 밝혔다.

앞서 종합특검팀은 23일 심 전 검찰총장의 12·3 비상계엄 관여 의혹 및 윤석열 전 대통령의 구속 취소에 대한 즉시항고 포기 사건 관련으로 대검을 압수수색했다.

심 전 총장은 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관으로부터 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사를 파견하도록 지시받았다는 의혹을 받고 있다. 심 전 총장은 비상계엄 당시 박 전 장관과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다.

지난해 3월 윤 전 대통령의 구속 취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다.

윤 전 대통령은 내란 우두머리 등 혐의로 구속기소됐다가 지난해 3월 법원의 구속 취소 결정으로 풀려났다. 당시 검찰 비상계엄 특별수사본부는 즉시항고를 해 상급심 판단을 받아봐야 한다는 의견이 나왔으나, 심 전 총장은 위헌 소지 등을 고려해 즉시항고를 하지 않고 윤 전 대통령의 석방을 지휘했다.

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