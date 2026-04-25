4월 마지막 주말 날씨는…‘낮 최고 27도’ 초여름 [오늘날씨]

4월 마지막 주말 맑고 더운 날씨가 이어질 전망이다. 토요일인 25일은 낮 기온이 최고 27도까지 오르며 초여름 날씨를 보이겠다.

낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보인 지난 24일 오후 서울 청계천을 찾은 외국인 관광객들이 더위를 식히고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 기온은 평년(최저 5~11도, 최고 18~22도)과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다.

아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 19~27도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 11도, 인천 10도, 수원 10도, 춘천 7도, 강릉 10도, 청주 8도, 대전 7도, 전주 8도, 광주 8도, 대구 7도, 부산 11도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 26도, 강릉 25도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 22도, 제주 19도로 예상된다.

건조특보가 발효된 중부지방과 경북권, 일부 전북을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다. 중부지방과 남부내륙을 중심으로 건조특보가 확대될 가능성이 있겠다.

기상청은 산림 인접 지역에서 인화물질 관리, 야외 활동 시 화기 사용, 쓰레기 소각과 논밭 태우기 금지 등에 각별한 주의를 당부했다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

전국적으로 포근한 봄 날씨가 이어지면서 교통량도 지난주보다 소폭 증가할 것으로 전망된다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 564만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 45만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 47만대로 관측된다.

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