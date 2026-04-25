이효리 "요가할 때 방귀 자주 뀐다…오히려 기분 좋아"

요가원을 운영 중인 가수 이효리가 요가 수업을 할 때 방귀를 자주 뀐다고 했다.

이효리는 24일 유튜브 채널 채널십오야에 나와 제작진을 상대로 요가 강의를 하고, 요가를 끝낸 뒤 차담을 했다.

한 직원은 "요가할 때 방귀 뀌는 사람 많지 않냐. 그럴 때 어떤 생각이 드냐"고 물었다.

이효리는 "너무 웃기다. 다들 눈감고 있으니까 웃는 소리 안 내려고 나를 꼬집는다. 왜 이렇게 웃긴지 모르겠다"고 말했다.

그러면서 "방귀를 뀌면 오히려 기분이 좋다. 가스가 나오는구나, 뭐가 순환이 되는구나, 싶다"고 했다.

또 "수업이 시작되면 엄마의 마음이 된다. 하나라도 잡아주고 싶고 조금이라도 용기를 주고 싶고 다치지 않게 하고 싶다는 마음이 든다. 뭘 해도 괜찮다"고 말했다.

다른 직원은 "선생님도 수련하다가 방귀를 뀌냐"고 물었다.

이효리는 "자주 뀐다. 소리 없이 냄새로 가는 쪽이다. 쓱 향을 피우고 티 안 나게 반대쪽으로 걸어간다"고 해 웃음을 자아냈다.

이효리는 요가원을 차린 이유에 대해 "요가 덕분에 삶에서 혜택을 많이 봤다. 진짜 마음 놓고 터놓고 지낼 수 있는 친구들도 요가로 만났고 제가 좋아하는 차도 그렇고 선생님도 그렇고 여러 가지를 요가로 정말 많은 이득을 봤다. 그래서 요가한테 돌려주고 싶은 마음도 있다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지