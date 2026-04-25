美·이란, 이르면 27일 2차회담 전망…협상팀 파키스탄 집결

미국과 이란이 각각 파키스탄을 향해 협상팀을 파견하면서 두번째 대면 회담 성사에 대한 기대감이 높아지고 있다.

도널드 트럼프 미 대통령은 스티브 윗코프 백악관 중동특사와 사위 제러드 쿠슈너를 파견하기로 결정했으며, 압바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 협상팀은 이미 파키스탄에 입성했다.

압바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 대표단이 24일(현지 시간) 파키스탄 이슬라마바드에 도착하고 있다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 24일(현지 시간) 백악관 경내에서 취재진과 만나 "트럼프 대통령은 윗코프 특사와 쿠슈터를 이슬라마바드로 돌려보내기로 결정했다"며 "이란 측은 대화를 원하고 있다"고 말했다.

이어 "트럼프 대통령은 외교적 해법의 기회를 줄 의향이 있다. 그래서 윗코프 특사와 쿠슈너는 내일(25일) 파키스탄으로 떠나 이란 측의 입장을 들어볼 예정이다"며 "진전이 이뤄지길 바라며 회담에서 긍정적인 결과가 나오기를 기대한다"고 부연했다.

압바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 밤 이슬라마바드에 도착했다. AP통신에 따르면 미국과 이란 협상 중재에서 주요한 역할을 맡고 있는 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장이 직접 아라그치 장관을 맞이했다.

이란은 이번 방문에서 미국과의 협상 계획은 정해진 것이 없다는 입장이다. 아라그치 장관은 관련 성명에서 파키스탄 지도부와 회담을 가질 예정이라고만 밝혔고, 이란 언론들도 미국과의 회담이 계획돼 있지는 않다고 선을 긋고 있다.

다만 미국도 이 기간 협상단을 파견하는 만큼 대면 회담이 이뤄질 가능성이 있다. 중재국인 파키스탄 역시 미국과 이란간 협상을 성사시키기 위해 외교력을 집중할 방침으로 전해졌다.

파키스탄은 주말을 이용해 이란과 미국 협상단을 차례로 만날 예정인데, 이에 따라 이르면 27일 양국이 직접 대면할 수 있다는 관측이 나온다.

현지에서 취재 중인 액시오스 기자 버락 라비드는 소셜미디어(SNS) 엑스(X)에 "미국과의 3자 회담은 아라그치 장관과 우리(파키스탄)의 회담이 끝난 후에야 고려될 것이다"는 파키스탄 고위 관계자의 발언을 소개했다.

또한 소식통 두명을 인용해 미국과 이란간 회담은 27일에야 열릴 것으로 보인다고 전했다. 파키스탄은 오는 25일 이란 협상단과, 26일 미국 협상단과 회담할 것으로 예상된다.

21일(현지 시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 한 경찰관이 미국과 이란 간 2차 종전 협상장인 세레나 호텔 주변을 순찰하고 있다.

미국과 이란의 회담이 성사되면 약 2주만에 대면 협상이 재개되는 것이다. 양국은 지난 11~12일에도 이슬라마바드에서 만나 약 21시간 동안 장거리 협상을 진행했으나 합의점을 찾지 못하고 돌아갔다.

미국은 이번 회담에서 이란의 구체적인 평화 제안을 받아들고 협상을 벌일 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 지난 21일 이란 내부에서 통일된 안이 마련될 때까지 휴전을 연장하겠다고 밝혔는데, 이란 정부 내 분열로 협상이 원활하지 않다는 의미였다.

레빗 대변인은 이란으로 협상단을 파견하는 것은 어느정도 통일된 안을 받았기 때문이냐는 질문에 "분명 지난 며칠간 이란 측으로부터 일부 진전을 봤다"며 "트럼프 대통령은 이란측 입장을 듣기 위해 윗코프 특사와 쿠슈너를 보내기로 했고, 그들이 무슨 말을 할지 지켜볼 것이다"고 답했다.

트럼프 대통령은 이날 로이터통신 인터뷰에서 "그들이 제안을 할 것이고, 우리는 지켜봐야한다"며 구체적인 내용은 알지 못한다고 말했다.

이란 내 어떤 인사와 협상하고 있는지에 대한 질문에는 "그건 말하고 싶지 않지만 현재 실권을 가진 사람들과 대화하고 있다"고 답했다.

지난 회담에서 미국 협상단을 이끌었던 JD 밴스 미 부통령은 이번 협상에 직접 참여하지 않는다.

레빗 대변인은 "대통령과 부통령, 국무장관은 미국에 남아 최신소식을 기다릴 것이다"며 "부통령은 대기 중이며 필요하다고 판단될 경우 파키스탄으로 파견될 준비가 돼 있다"고 설명했다.

액시오스에 따르면 미국 정부 관계자들은 첫 회담에서 이란 협상단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장이 이번에는 참석하지 않기에 밴스 부통령도 참석하지 않기로 했다고 설명했다.

갈리바프 의장은 첫 회담 이후 이란 내부 의견차가 극심하자 불만을 품고 사임의사까지 밝혔으며, 현재도 협상 대표 자격을 갖고 있는지 불분명하다고 한다. 반면 밴스 부통령은 이번 협상에 계속 관여할 것으로 보이는데, 부통령 비서실장과 부통령실 직원들이 협상단과 함께 파키스탄으로 갈 예정이라고 액시오스는 전했다.

<뉴시스>

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