美, 이란전 하루 1.5조원씩 퍼부어…"중러 대비 전력공백 우려"

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미국이 이란과의 전쟁에서 정밀 유도 무기 등 핵심 무기를 대거 소모함에 따라 러시아와 중국 등에 대한 유사시 대응 능력에 공백이 생길 수 있다는 우려가 제기되고 있다.



미국 월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 미 당국자들을 인용, 이란전 발발 이후 미국이 토마호크 미사일 1천발 이상, 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드)와 패트리엇 등 핵심 방공미사일 1천500∼2천기를 사용했다고 전했다.



당국자들은 현재 소모된 미사일 재고를 채우는 데 최대 6년이 걸릴 것으로 내다봤다.



뉴욕타임스(NYT)도 이란전 발발 이후 미국이 중국과의 전쟁에 대비해 비축했던 장거리 스텔스 순항미사일 1천100기와 패트리엇 미사일 1천200여발 등을 소진해 무기 재고가 우려할 정도로 낮아졌다고 보도했다.



패트리엇 미사일은 1발당 400만달러(약 59억3천만원) 이상으로 지금까지 전쟁 비용은 280억달러(약 41조 5천억원)에서 350억달러(약 51조9천억원), 즉 하루에 10억달러(약 1조5천억원)에 육박할 것으로 관측된다.



NYT에 따르면 무기 재고 고갈은 아시아에 주둔 중인 미군에 가장 큰 타격을 입혔다.



미군은 이란전 발발 전 남중국해에 있던 에이브러햄 링컨호를 중동으로 재배치했고 일본에 배치돼 있던 강습상륙함과 소속 해병 원정 부대도 중동으로 파견했다.



이란의 드론과 로켓에 대한 방어력 강화를 위해 한국에 있는 사드 반출도 추진되고 있는 것으로 전해진다.



제이비어 브런슨 주한미군사령관은 21일 미 상원 군사위원회에서 사드 체계 자체는 여전히 한반도에 있지만 "탄약은 보내고 있다"며 사드 요격미사일은 중동으로 반출하고 있음을 시사했다.



NYT는 한국이 미국의 아시아 동맹 중 사드 체계를 운용하는 유일한 나라라고 짚었고, 군사위원회에서도 사드 재배치에 따른 대북 억지력 약화에 관한 질문이 나온 바 있다.



무기재고 고갈과 태평양 지역의 경계 태세 약화로 미 국방부는 중국의 대만 침공 시나리오에 대비한 기존 작전 계획을 조정하는 방안까지 논의하고 있는 것으로 알려졌다.



미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난 21일 보고서에서 이란 전에서 소모된 미사일이 전체 토마호크 재고의 약 27%, 패트리엇 요격 미사일의 3분의 2, 사드 요격 미사일의 80% 이상에 달할 것으로 추산했다.



이처럼 무기가 부족한 상황에서 단기적으로 군사 충돌이 발생할 경우, 미사일 재고가 채워질 때까지 미군이 전력 공백을 겪게 될 수 있다고 당국자들은 우려했다.



CSIS 보고서는 이란전쟁에서 토마호크 등 다른 미사일을 대량 소모한 것이 다른 지역 특히 서태평양 지역에서의 위험 요인을 초래했다고 지적했다.



미국은 '하나의 중국' 원칙을 인정하면서도 대만과 비공식적 관계를 유지하며 자위권 확보를 지원해왔다.



그러나 중국은 2049년까지 대만에 대한 완전한 주권 행사를 목표로 내걸고 무력 통일 가능성을 배제하지 않고 있다.



WSJ은 중국이 미국에 이란보다 훨씬 더 강력한 적수라고 지적했다.



작년 12월 미국 국방부가 발표한 보고서에 따르면 중국은 600개 이상의 핵탄두를 보유하고 있으며 대륙간탄도미사일(ICBM) 프로그램과 군사용 드론 전력을 계속해서 확대하고 있다.



여기에 중국은 막강한 해군력과 지상군까지 갖추고 있어, 대만 방어 작전은 미국 국방부가 수립한 비상 계획 중 가장 위험한 작전이 될 것이라고 전문가들은 지적했다.



전문가들은 항공기와 군함의 접근을 차단하는 중국의 '반접근·지역거부'(A2AD) 전략에 대응하기 위해서는 미국의 대규모 미사일 비축이 필수라고 분석했다.



스팀슨 센터 켈리 그리코 선임연구원은 "미국은 잠재적으로 훨씬 더 큰 비용과 위험을 감수하며 중국과 싸워야 할 것"이라고 말했다.



다만 미 고위 당국자들은 무기 손실이 미국의 대비 태세나 중국과의 단기 분쟁 대응에 영향을 미친다는 주장을 일축했다고 WSJ은 전했다.

<연합>

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