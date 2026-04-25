효성, 1분기 영업익 946억원…효성중공업 영업익 10523억원 달성

효성이 연결 기준 올해 1분기 매출 5302억원, 영업이익 946억원을 기록했다고 24일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 4.3% 감소했으나 영업이익은 15.6% 증가했다.

효성은 “효성티앤씨, 효성중공업 중심의 실적 개선에 따른 지분법 손익증가와 효성티앤에스 수익성 개선으로 영업이익이 증가했다”고 밝혔다.

계열사별로 보면 효성중공업의 1분기 매출은 1조3582억원, 영업이익은 1523억원으로 지난해 같은 기간 대비 각각 26.2%, 48.7% 급증했다.

효성중공업은 “AI 데이터센터 확산에 따른 글로벌 전력 인프라 수요 호조로 견조한 실적 성장세가 이어졌다”며 “향후 고수익 물량의 매출 인식이 본격화됨에 따라이익 개선 흐름은 더욱 가속화될 전망”이라고 설명했다.

건설 부문도 일회성 비용 최소화 등 리스크 관리 강화로 실적이 개선됐다. 같은 기간 효성티앤씨는 매출과 영업이익이 전년 동기보다 각각 7.2%, 11.4% 늘어난 매출액 2조942억원, 영업이익 862억원을 달성했다.

섬유 부문 스판덱스의 글로벌 판가 상승 및 판매량 증가, 무역 부문에서의 신규공급선 개발 등이 영향을 미쳤다. 아울러 기타 특수가스 판매량 상승 및 제조 비용 감소로 수익성도 개선됐다.

그간 업황 불황으로 실적이 둔화했던 효성화학은 1분기 영업이익 3억원으로 흑자 전환에 성공했다. 매출은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 5천870억원을 기록했다.

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